Il caso del finto matrimonio di Pamela Prati, la quale ormai ha confessato pubblicamente di aver mentito a tutti e di aver preso in giro il pubblico con la finta storia di Mark Caltagirone, continua ad essere di dominio pubblico e ora dopo ora si arricchisce di nuovi particolari.

Pubblicità

Pubblicità

Nel corso dell'ultima puntata di Live - Non è la D'Urso, sono venute fuori delle nuove terribili rivelazioni che questa volta hanno come protagonista Sebastian, il figlio che Pamela sosteneva di aver preso in affido ma che in realtà sarebbe stato 'adescato' dalle sue agenti per mettere in scena questa 'soap opera'.

Caso Pamela Prati, la terribile confessione su Sebastian

In realtà il piccolo Sebastian, di cui sono state girate foto e video a diversi personaggi del mondo dello spettacolo (tra cui la stessa Barbara D'Urso) sarebbe figlio di un'altra donna, la quale dopo aver ascoltato le varie rivelazioni fatte proprio a Live, ha chiesto aiuto alla redazione del fortunato programma serale di Canale 5.

Pamela Prati, il bambino, il finto tumore

Stando al racconto fatto ieri dall'avvocato della vera mamma di Sebastian, il bambino sarebbe stato ingaggiato dall'agenzia di Pamela Perricciolo per sostenere dei provini che lo avrebbero poi portato a recitare in alcune fiction di successo.

Così Sebastian per ben due volte sarebbe stato affidato nelle mani della Perricciolo ed è proprio in queste circostanze che avrebbe poi incontrato Pamela Prati. Ma il vero colpo di scena è arrivato nel momento in cui l'avvocato della famiglia del bambino ha confessato in diretta tv dalla D'Urso che diverse volte, durante questi incontri con donna Pamela, sarebbe stato chiesto al bambino di fingere di avere un tumore alla gola e di fare una voce rauca nei video che realizzava così da renderli maggiormente credibili.

Pubblicità

'Il bambino doveva fingere di avere un tumore': la rivelazione a Live

Una versione dei fatti che ha indignato sia la conduttrice di Live sia i vari opinionisti che sono rimasti a dir poco senza parole di fronte a questa confessione inaudita. Tale versione dei fatti, successivamente è stata confermata anche da Eliana Michelazzo, la quale sostiene di essere completamente all'oscuro di tutta questa vicenda e ha ammesso che anche a lei era stato detto che Sebastian aveva un tumore.

Insomma una vicenda a dir poco raccapricciante che in queste ore ha infiammato nuovamente il mondo web e social. In molti, infatti, chiedono che a questo punto intervenga chi di dovere per fare ordine e chiarezza su questo caso. La stessa D'Urso ha attaccato duramente in diretta la Prati, dicendo che non doveva permettersi di tirare in ballo la storia dell'affidamento dei due bambini, con la quale ha preso in giro tutti.