Il caso di Pamela Prati continua a tenere banco in televisione e sui giornali. Questo mercoledì sera nel corso della puntata di Live - Non è la D'Urso c'è stata l'ammissione da parte di una delle agenti della showgirl, Eliana Michelazzo, la quale ha confessato che in realtà il matrimonio della Prati con Mark Caltagirone era soltanto una farsa. Quest'uomo, quindi, non è mai esistito: una versione dei fatti che è stata confermata anche dalla stessa Pamela nel corso dell'ultima intervista che ha registrato per Verissimo e che vedremo in onda questo sabato pomeriggio su Canale 5.

Verissimo, Pamela Prati rompe il silenzio e confessa la verità: 'Mark Caltagirone non è mai esistito'

Dopo le rivelazioni bomba di Eliana, ecco che Pamela ha deciso di ritornare di nuovo in televisione e ha accettato l'invito di Silvia Toffanin, che proprio due settimane fa l'aveva nuovamente ospitata per cercare di capire i motivi per i quali era saltato il matrimonio con Mark Caltagirone.

In quell'occasione, però, la Prati continuò a ribadire che non c'era niente di finto e che le nozze erano state soltanto rimandate a 'data da destinarsi'. Tuttavia in queste ore ha deciso di dire la verità e quindi in lacrime a Verissimo ha confessato che in realtà Mark non è mai esistito.

Una lunga intervista, registrata senza pubblico in studio, durante la quale la Prati si è lasciata andare alle lacrime, rivelando di essere stata plagiata dalle due agenti Eliana e Pamela.

Pamela Prati in lacrime a Verissimo

In pratica la Prati ha rivelato alla Toffanin che questo Mark Caltagirone avrebbe dovuto vederlo per la prima volta proprio il giorno del matrimonio e che in tutti questi mesi non lo aveva mai visto né sentito.

Una vicenda a dir poco surreale che ha dell'incredibile ma che tuttavia è giunta al termine dopo mesi e mesi di finte verità e interviste che vedevano protagonista la Prati in quasi tutte le trasmissioni televisive Rai-Mediaset, dove aveva annunciato di aver preso in affido due bambini e quindi di aver coronato il suo grande sogno d'amore con Mark Caltagirone.

La Prati smentisce i debiti di gioco al Bingo

Nel corso dell'intervista che Pamela ha concesso alla Toffanin, ha parlato anche dei fantomatici debiti di gioco al Bingo, di cui si era parlato in queste ore sulle pagine di Dagospia e del settimanale Oggi. La showgirl ha smentito tutto, dicendo di non avere problemi di natura economica né tanto meno debiti dovuti al gioco d'azzardo.

A questo punto, dopo l'intervista di Eliana da Barbara D'Urso e quella di Pamela Prati da Silvia Toffanin mancherebbe all'appello soltanto la versione dei fatti di Pamela Perriccioli, l'altra manager che ha 'seguito' tutta questa vicenda.