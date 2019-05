Da quando si è alzato il polverone su Pamela Prati e sul matrimonio mai celebrato con Mark Caltagirone, in tanti si sono chiesti quanto abbia incassato la donna per parlare della sua contestata storia d'amore in Tv. La Rai, tramite un comunicato ufficiale, ha fatto sapere che la showgirl ha percepito poco più di 3 mila euro per l'unica intervista che ha rilasciato ad un programma della loro azienda prima che Dagospia facesse partire le indagini sulle sue nozze: secondo gli addetti ai lavori, questo cachet sarebbe da considerare "medio/basso" rispetto a quelli che incassano solitamente i personaggi famosi per apparire.

Cifra 'medio/bassa' per avere la Prati su Rai 1

In seguito all'interrogazione parlamentare fatta dall'onorevole Michele Anzaldi sui soldi che Pamela Prati ha intascato nei mesi scorsi per essere intervistata in Rai sulle nozze mai celebrate con Mark Caltagirone, la rete ha deciso di fare chiarezza con un comunicato stampa ufficiale.

L'azienda, dunque, ha fatto sapere: "Per la partecipazione a domenica in, la Prati ha percepito un compenso complessivo di poco più di 3 mila euro".

La cifra che la soubrette ha guadagnato per fare una chiacchierata di meno di un'ora con Mara Venier lo scorso 31 marzo, è considerata dagli addetti ai lavori "medio/bassa" in riferimento alla prestazione effettuata e ai valori di mercato.

Precisiamo che l'intervento della sarda su Rai 1, è precedente al caos mediatico che si è scatenato in seguito ai dubbi sollevati da Dagospia: in quell'occasione, infatti, la sessantenne parlò delle imminenti nozze con il compagno e dei bambini che avevano preso in affido.

A pochi giorni da questa intervista, il blog di Roberto D'Agostino ha iniziato ad indagare sul futuro marito di Pamela, sulle sue due agenti e sul matrimonio che è stato rimandato a data da destinarsi ad un paio di giorni dalla celebrazione.

Boom di ascolti per l'intervista della Prati a Verissimo

Da quando Pamela Prati ha venduto l'esclusiva delle nozze a Verissimo, le sue apparizioni in Tv si sono drasticamente ridotte: la showgirl, infatti, di recente si è mostrata soltanto nel programma condotto da Silvia Toffanin, alla quale ha concesso due interviste nel giro di poche settimane.

Il faccia a faccia che c'è stato tra le due donne sabato 11 maggio, era attesissimo: le anticipazioni che erano trapelate sulla puntata registrata qualche giorno prima della messa in onda, avevano creato grandi aspettative nel pubblico. Vedendo l'enorme riscontro che la trasmissione di Canale 5 ha avuto sia sui social network che in termini d'ascolto, possiamo dire che le aspettative non sono state disattese. La conduttrice, infatti, ha messo all'angolo la sua ospite facendole tante domande "scomode", ma il momento che ha suscitato maggiore clamore è stato quello in cui la Prati ha abbandonato lo studio.

"È andata via? Possiamo dire che questa è una barzelletta che non fa più ridere", è il commento che ha fatto una spiazzata Toffanin in seguito alla momentanea fuga della sarda.

L'intervista di Pamela, comunque, ha regalato a Verissimo ascolti record: il programma è stato seguito da 2,6 milioni di spettatori, per uno share del 21,93%.