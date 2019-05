La giornata di ieri è stata molto movimentata per Pamela Prati: la soubrette, infatti, ha partecipato alla puntata di Verissimo che andrà in onda sabato 11 maggio con l'agente Eliana Michelazzo. Sono tantissime le anticipazioni che sono trapelate sul web del faccia a faccia che c'è stato tra la sarda e Silvia Toffanin: tra queste, quella che l'ospite sia scappata dallo studio con la scusa di telefonare a Mark Caltagirone. Tramite il suo profilo Instagram, la sessantenne ha smentito questo Gossip invitando tutti a guardare la trasmissione di Canale 5 tra 2 giorni.

Pamela Prati, scontro con Eliana a Linate e precisazione social: 'Non sono scappata'.

La Prati in difficoltà a Verissimo: Silvia Toffanin non le crede

Nel primo pomeriggio di giovedì 9 maggio a Cologno Monzese è stata registrata la puntata di Verissimo che il pubblico vedrà sabato 11: la protagonista assoluta della giornata, è stata la chiacchierata Pamela Prati. Come aveva anticipato Roberto D'Agostino da Barbara D'Urso, la showgirl ha accettato di farsi intervistare da Silvia Toffanin dopo il rinvio delle sue nozze con Mark Caltagirone.

Le tante anticipazioni che sono trapelate su quello che è successo in studio, hanno scatenato gli appassionati di gossip. Innanzitutto, la conduttrice ha messo all'angolo la sua interlocutrice quando le ha chiesto ripetutamente delle prove concrete sull'esistenza del suo futuro marito. All'ennesimo no della sarda a mostrare una foto del fidanzato, la padrona di casa ha sbottato: "Io vorrei crederti, ma è impossibile. Non posso credere nemmeno all'esistenza di Marco.

Mi sento presa in giro come Barbara".

La presentatrice di Verissimo ha anche raccontato che Caltagirone ha chiesto di poter intervenire in puntata o in un collegamento dov'era di spalle oppure tramite Skype; "Ma dove siamo? A Dallas o a Beautiful?", ha commentato una stizzita Silvia.

Il momento clou dell'intervista, però, è stato quando la Toffanin ha fatto presente alla Prati che il suo compagno non rispondeva alle ripetute chiamate della redazione, tant'è che lei si è proposta di telefonargli con il suo cellulare.

Quando Pamela si è allontanata dallo studio, la conduttrice ha detto al pubblico che era scappata e che la situazione stava degenerando. La regina assoluta del gossip di questi giorni, però, qualche ora fa ha usato Instagram per puntualizzare: "Non sono scappata. Sabato vedete Verissimo".

Lite tra la Prati ed Eliana: il retroscena di Gabriele Parpiglia

Stando a quello che si vocifera in rete, l'intervento di Pamela Prati a Verissimo si sarebbe concluso con un suo ritorno in studio dopo 20 minuti d'assenza e con l'accusa che la stessa ha lanciato ai giornalisti che, secondo lei, sarebbero i principali colpevoli del rinvio delle sua nozze.

Un'altra interessante indiscrezione che è trapelata ieri sulla soubrette del Bagaglino l'ha data Gabriele Parpiglia su Twitter. Il giornalista che ha firmato l'inchiesta che "Chi" ha fatto sul matrimonio fantasma della sarda, ha fatto sapere che la stessa avrebbe litigato con la sua agente in aeroporto dopo l'intervista con Silvia Toffanin.

"Linate di fuoco tra la Prati ed Eliana Michelazzo (fidatevi)", ha scritto l'autore sul suo account ieri sera. Che la romana avesse accompagnato Pamela a Cologno Monzese, l'avevano confermato tutti i siti di gossip, anche perché anche lei è stata intervistata a Verissimo (pare sia scoppiata a piangere davanti a tutti).