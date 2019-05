Il caso delle presunte finte nozze di Pamela Prati si arricchisce di nuovi clamorosi particolari e diventa sempre di più un 'giallo'. Nelle ultime ore, una delle due manager della Prati, Eliana Michelazzo, ha scelto di dissociarsi da tutta questa vicenda che sta 'appassionando' gli Italiani e ha confessato che, in realtà, tale Mark Caltagirone non sarebbe mai esistito.

Pubblicità

Pubblicità

Dopo questa clamorosa confessione, però, ecco che la Prati sarebbe pronta a raccontare la sua versione dei fatti su quello che è successo in queste settimane.

Caso Pamela Prati, la showgirl sarebbe pronta a rompere il silenzio e raccontare la verità

Come riportato da Francesco Fredella sulle pagine di TPI, questo pomeriggio ci sarebbe stato un incontro tra Pamela Prati e il suo avvocato. A quanto pare, infatti, la showgirl 'regina del Bagaglino' starebbe maturando l'idea di non replicare soltanto alla versione dei fatti raccontata in queste ore dalla sua manager Eliana Michelazzo, ma vorrebbe fare una vera e propria ricostruzione dei fatti, dall'inizio ad oggi.

Pamela Prati e le finte nozze con Mark

La Prati, quindi, vorrebbe ripristinare dall'inizio alla fine tutte le tappe di questa intricata vicenda che, a quanto pare, ormai sta per avviarsi verso le battute finali. Intanto dell'altra manager Pamela Perricciolo, apparsa soltanto una volta in tv dalla D'Urso, si sarebbero perse le tracce.

Ma dove andrà la bella Pamela Prati a raccontare la sua verità dei fatti? A questo punto non si esclude che possa decidere di fare chiarezza in televisione, lì dove è nata e 'cresciuta' tutta questa intricata e triste vicenda.

Pubblicità

In attesa di avere notizie su quella che sarà la decisione della showgirl, vi segnaliamo che mercoledì sera, in prime time su Canale 5, andrà in onda una puntata speciale di Live - Non è la D'Urso, il talk show serale che in queste settimane ha dedicato ampio spazio al caso Prati e ha ospitato in studio anche la showgirl stessa.

Mercoledì sera lo speciale Live - Non è la D'Urso con l'intervista ad Eliana Michelazzo

Una puntata molto attesa dal pubblico perché verrà trasmessa l'intervista integrale rilasciata in esclusiva da Eliana Michelazzo, una delle due manager della Prati, la quale ha scelto di raccontare tutta la verità su questo caso.

La Michelazzo ha rivelato che in realtà tutto quello che hanno detto in televisione in queste settimane sarebbe falso e che non esisterebbe nessun Mark Caltagirone.

Al tempo stesso, però, l'ex protagonista di Uomini e donne ha rivelato di avere paura e che ha pensato addirittura di espatriare dopo aver deciso di 'svuotare il sacco' e di raccontare 'per filo e per segno' come stanno le cose e, quindi, tutta la verità.