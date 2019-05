Si continua a parlare del tanto discusso matrimonio di Pamela Prati, la showgirl che qualche tempo fa aveva annunciato in tutti i programmi televisivi di essere pronta per le nozze con Mark Caltagirone, anche se poi alla fine è saltato tutto. Tante ne sono state dette nel corso delle ultime ore e la stessa Prati è tornata di nuovo in televisione, prima a Verissimo e poi a Live - Non è la D'Urso per dire la sua verità.

Ieri pomeriggio, però, la Prati è tornata a ribadire la sua versione dei fatti e la sua verità e lo ha fatto attraverso un post pubblicato sulla sua pagina ufficiale Instagram che non è passato inosservato.

La verità di Pamela Prati sul matrimonio con Mark

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Pamela Prati ha puntato il dito contro tutti i programmi che continuano ad occuparsi del suo matrimonio ormai saltato con Mark Caltagirone, dicendo che, in realtà, fa comodo a tutti non smettere di parlare di questa storia, perché in questo modo fanno ascolti alti.

Pamela Prati la verità dopo le nozze

E poi ancora ha puntato il dito contro tutti coloro che in queste settimane hanno parlato di una Pamela Prati 'plagiata' e che non fosse in grado di intendere e di volere. A questo Pamela non ci sta e ha ribadito di non essere stata assolutamente plagiata dalle sue agenti. 'Queste sono parole gravi che vanno usate con molta attenzione', ha dichiarato la showgirl su Instagram scagliandosi poi anche contro le sue 'amiche' che, in questi giorni, sono andate in televisione per fare tali affermazioni sul suo conto.

'Ogni giorno capisco che l'amicizia viene espressa solo per i like o per il cachet', ha chiosato Pamela nel suo sfogo-verità pubblicato nelle ultime ore sulla pagina Instagram. Insomma il mistero su questo tanto discusso matrimonio con Mark Caltagirone si infittisce sempre di più. In queste ultime ore, inoltre, sono venuti fuori anche dei profili che in realtà sarebbero 'fake' di tale Mark Caltagirone, i quali sono stati prontamente denunciati da parte di Pamela Prati.

Il mistero su Mark Caltagirone

Eppure chi sia per davvero questo Mark Caltagirone nessuno lo sa: la Prati durante l'intervista a Verissimo non ha voluto mostrare pubblicamente la fotografia del suo compagno e ha scelto di farla vedere soltanto alla padrona di casa del programma. Peccato, però, che la stessa Toffanin non avendo dei documenti ufficiali su Caltagirone, non ha potuto credere alla versione dei fatti raccontata da Pamela. 'E' difficile per me crederti', continuava a dire Silvia Toffanin durante l'intervista a Verissimo.

Stessa situazione si è ripetuta anche da Barbara D'Urso durante l'intervista di mercoledì scorso a Live, seguita da una media di quasi 3 milioni di spettatori in prime time.