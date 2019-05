Dopo aver annullato le sue nozze, che si sarebbero dovute celebrare ieri 8 maggio, Pamela Prati sarà ospite in esclusiva a Verissimo per raccontare tutta la sua verità. La puntata in questione pare sarà registrata oggi e andrà in onda sabato 11 maggio. Il pubblico non aspetta altro che questo momento. Dopo tanti rumors, infatti, la showgirl finalmente ci metterà la faccia e svelerà cosa sta succedendo realmente nella sua vita sentimentale. In queste ore, stanno trapelando sul web alcune indiscrezioni in merito agli argomenti che si tratteranno nell'intervista.

Pamela Prati, Verissimo: cachet di 10 mila euro

Innanzitutto, la notizia che sta generando maggiore scalpore riguarda il presunto cachet percepito dalla Prati per la sua apparizione all'interno del salotto di Silvia Toffanin. Secondo quanto emerso, si aggirerebbe attorno ai 10 mila euro.

Il cachet di Pamela Prati: a quanto pare sembra sia stato notevolmente ridotto

Pamela Prati sarà ospite nella prossima puntata di Verissimo. In tale occasone, la famosa showgirl del Bagaglino, affronterà numerose questioni legate al suo matrimonio saltato.

Pubblicità

Ieri, infatti, si sarebbe dovuta sposare con il tale Marco Caltagirone. A causa di apparenti problemi di salute della showgirl, le nozze sono state annullate e rinviate a data da destinarsi. L'avvenimento ha, naturalmente generato molto scalpore. Quasi nessuno, ormai, crede alla veridicità di questo matrimonio. Ad ogni modo, sabato prossimo scopriremo finalmente quale sarà la versione dei fatti ufficiale di Pamela Prati. Nel frattempo, però, sono trapelate alcune anticipazioni. Secondo quanto emerso, sembra che la showgirl percepirà un cachet di circa 10 mila euro.

Sembra che tale compenso sia stato drasticamente ridotto rispetto a quanto pattuito inizialmente, a causa di tutto quello che è accaduto in questi giorni.

Anticipazioni: la Prati porterà fedi, certificati e abito da sposa in puntata

La showgirl, inoltre, dovrebbe portare in puntata diverse prove che accerterebbero la veridicità delle sue nozze. La Prati, infatti, dovrebbe portare i documenti relativi al futuro matrimonio, le fedi nuziali già scelte e comprate e anche l'abito da sposa. In merito a quest'ultimo particolare, pare che il vestito da sposa sia costato intorno ai 3 mila euro.

Pubblicità

La Prati dovrebbe fare chiarezza anche circa le sue condizioni di salute, dato che in questi giorni non si è fatto altro che parlare dei suoi presunti problemi cardiaci dovuti al forte stress. Inoltre, dovrebbe fare chiarezza anche sul rapporto esistente tra lei e i membri dell'agenzia di cui fa parte. Insomma, un momento davvero imperdibile che, si spera, segnerà un punto di svolta in tutta questa vicenda.