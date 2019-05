Alcune settimane fa Paola Caruso ha abbracciato la madre biologica davanti alle telecamere di Live non è la D’Urso dopo aver conosciuto l’esito del test del DNA. Imma Meleca era uscita allo scoperto dopo aver ascoltato in tv la storia della show girl calabrese.

In seguito la donna aveva raccontato di essere stata separata dalla figlia 35 anni fa nata dalla relazione con un calciatore del Catanzaro. “Dopo aver partorito mia madre mi disse che era morta. Lei non voleva che la tenessi”. Per tale motivo Imma ha sempre sospettato che la madre avesse mentito e, quando ha saputo che la Caruso era stata adottata e che data e luogo di nascita coincidevano con quella del suo parto, ha contatto la redazione di Domenica Live.

Paola Caruso con la madre naturale

Gli esami successivi hanno confermato la tesi della Meleca che ha finalmente potuto abbracciare la figlia. Inoltre la donna ha preferito non rivelare pubblicamente il nome del padre biologico della trentaquattrenne. Ieri sera la nuova svolta con l’intervista in forma anonima al presunto padre di Paola che ha smentito la versione di Imma: ‘Se fate il mio nome denuncio tutti”.

L'ex moglie di Cascione attacca Imma Meleca

Imma Meleca aveva preferito non svelare l’identità del padre naturale della Caruso e si era limitata a riferire che si trattava di un giocatore che aveva militato nel Catanzaro nella stagione 1984/85.

Particolare sufficiente a scatenare una ridda di illazioni sul misterioso calciatore. Un toto nome che ha turbato la serenità di alcuni familiari dei giocatori che trentacinque anni fa facevano parte della rosa del club calabrese. L’ex moglie del difensore Armando Cascione ha manifestato il suo disappunto nel corso di un’intervista rilasciata a Live non è la D’Urso: “Gli sbagli li commettiamo tutti ma non rompiamo le scatole alle altre famiglie”.

Senza fare giri di parole la donna ha affermato che la Meleca aveva avuto un’altra relazione e che avrebbe fatto bene ad “accertare meglio l’identità del padre”.

Le insinuazioni dell’ex di Cascione hanno infastidito la madre naturale della Caruso: “Come si è permessa di fare simili affermazioni, io sono venuta qui da mamma ed ho detto che mi interessa solo mia figlia”.

Il presunto padre dell'ex naufraga: 'Ho già una famiglia'

Subito dopo Barbara D’Urso ha annunciato l’intervista al presunto padre di Paola Caruso. Il filmato è stato mandato in onda criptato per non rendere riconoscibile l’ex calciatore del Catanzaro.

Quest’ultimo ha preso le distanze da Imma affermando di non conoscerla. “Ho famiglia e non posso stare dietro ad una persona che viene fuori 35 anni dopo. Io non me la ricordo ed in quel periodo lì non uscivo neanche con gli altri giocatori”. L’uomo ha dichiarato di non voler affrontare la questione pubblicamente e che è pronto a presentare denuncia nel caso venga fatto il suo nome.