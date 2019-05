La prima puntata della nuova edizione di Reazione a Catena sarà trasmessa lunedì 3 giugno in tv su Rai 1 e in streaming online sul sito e sull'app Raiplay. Il nuovo conduttore del gioco serale è Marco Liorni che va a prendere il posto che l'anno scorso è stato occupato da Gabriele Corsi.

Per quanto concerne la formula, il tradizionale quiz a squadre della rete ammiraglia Rai non dovrebbe subire variazioni sostanziali. A questo punto, quindi, non resta che vedere se nel corso della prossima estate qualche terzetto di concorrenti riuscirà a fare meglio de "Le Cha Cha", campionesse del 2018 con 17 partite vinte e con un montepremi di oltre 75.000 euro.

La nuova edizione di Reazione a Catena: conduce Marco Liorni

Quella che sarà mandata in onda da Raiuno e in streaming da Raiplay a partire da lunedì 3 giugno sarà un'edizione di Reazione a Catena caratterizzata dal garbo e dalla solarità di Marco Liorni.

Reduce dalle fatiche televisive di "Italia Sì", programma Rai del quale è stata appena confermata la seconda edizione, l'ex conduttore de "La Vita in diretta" si appresta a cimentarsi per la prima volta nella guida di un gioco a premi.

Sicuramente, per questo esordio alla conduzione di un quiz, Liorni potrà contare sui consigli dell'amico Amadeus, ex conduttore del format, ma sarà facilitato anche dal fatto che l'atmosfera di Reazione a catena è sempre lieve, serena e scherzosa.

Intervistato nel numero 19 del noto settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, uscito in edicola martedì 14 maggio, il presentatore romano ha risposto a molte domande dal quale è emerso il suo rapporto con il gioco, la sua abilità nel risolvere giochi enigmistici, ma anche il suo desiderio di immergersi anima e corpo in questa nuova ed entusiasmante esperienza.

Come partecipare a Reazione a catena: casting e modalità d'iscrizione

Il gioco televisivo Reazione a catena mette di fronte due squadre formate ognuna da 3 componenti.

Prima del gioco finale, i concorrenti devono indovinare parole, associazioni mentali, connessioni logiche e quiz musicali.

Come per ogni altra trasmissione della televisione pubblica anche per partecipare a Reazione a catena è necessario entrare sulla sezione Rai Casting del sito della Rai, selezionare il programma da una lista di possibili scelte e accedere con le proprie credenziali.

In alternativa è anche possibile chiamare il numero verde 800.93.83.62.

Tale numero può essere chiamato tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 18:00 alle ore 24:00 (fatta eccezione per le festività nazionali).

Ovviamente, la partecipazione al gioco è riservata esclusivamente a persone aventi un'età maggiore di 18 anni.