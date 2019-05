Prosegue l'appuntamento in prime time con il serale di Amici 18, il fortunatissimo talent show condotto da Maria De Filippi giunti ormai alla sua sesta puntata di messa in onda. Questa sera assisteremo ad una nuova attesissima sfida tra la squadra bianca e la squadra blu: al termine della gara, un altro dei concorrenti rimasti in gioco dovrà dire addio definitivamente alla possibilità di essere eletto trionfatore assoluto di questa edizione. Intanto per chi non potesse seguire il sesto appuntamento in diretta tv, vi ricordiamo che sarà possibile rivederlo in replica streaming online.

Dove rivedere la sesta puntata del serale di Amici 18 in streaming online

Nel dettaglio, infatti, vi segnaliamo che sarà possibile rivedere la sesta puntata del serale di Amici 18 in streaming online accedendo al sito web gratuito MediasetPlay.it, di cui è possibile poter scaricare anche l'applicazione omonima gratuita per tablet e cellulari.

Amici 18, la sesta puntata in streaming

In questo modo, quindi, avrete sempre la possibilità di rivedere le varie puntate del serale della trasmissione di Maria De Filippi in streaming, in qualunque momento lo desiderate, dato che vi basterà accedere alla sezione del sito oppure dell'applicazione dedicata ad Amici 18 e il gioco sarà fatto.

Va detto che ad oggi le puntate di Amici 18 sono tra le più seguite in assoluto in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, complice anche il fatto che di sabato sera molti giovani preferiscono trascorrere la serata fuori casa.

E così il giorno dopo recuperano la puntata del serale guardandola online su MediasetPlay e in questo modo si aggiornano su tutto quello che è successo in trasmissione.

Le anticipazioni sulla sesta puntata del serale di stasera rivelano che assisteremo al ritorno in scena di Ricky Martin. Il direttore artistico della squadra bianca la scorsa settimana era assente per un impegno lavorativo ed è stato sostituito da Fabio Rovazzi. Questo sabato, però, Ricky Martin tornerà nuovamente al suo posto, pronto a combattere con i suoi allievi rimasti in gara.

Albano e Massimo Ranieri ospiti del sesto appuntamento di Amici 18 di questa sera

Tra gli ospiti di questo nuovo appuntamento con il serale di Amici 18, invece, vi segnaliamo la presenza di Albano che tornerà per duettare con i ragazzi ma anche di Massimo Ranieri. Due grandi stelle della musica italiana, apprezzatissime dal pubblico generalista di Canale 5.

Riuscirà la De Filippi ad avere la meglio sulla concorrenza di Ballando con le stelle? In queste settimane lo show di Milly Carlucci ha sempre vinto la gara degli ascolti del sabato sera battendo il serale di Amici 18 con una media del 22% contro il 20% dello show Mediaset.