Nel corso della puntata odierna di ''Vieni da me'', programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo, tra gli ospiti c'è stato anche Riccardo Fogli. L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi si è lasciato andare in una lunga intervista in cui ha svelato particolari molto interessanti legati alla sua famiglia e alla sua storia con Karin Trentini. Dopo l'Isola dei famosi, la loro relazione ha subito una fortissima battuta d'arresto. Ad ogni modo, nonostante tutto, sono riusciti a superare egregiamente tutto.

Riccardo Fogli a 'Vieni da me' svela come ha conosciuto Karin: 'Venne ad un concerto'

In occasione della chiacchierata con Caterina Balivo, Fogli ha svelato anche come ha conosciuto la sua attuale moglie: la donna andò ad un suo concerto.

L'intervista a Riccardo Fogli a ''Vieni da me'' è stata molto lunga ed interessante. Il cantante si è messo a nudo su diverse questioni ed ha anche svelato come ha conosciuto Karin. La donna, a quanto pare, è la figlia di due suoi grandi fan.

In occasione di uno dei tanti concerti, le persone in questione portarono anche la loro figlia Karin. Quando la donna vide Riccardo disse: "Che uomo bellissimo, un giorno lo sposerò". Effettivamente così è stato. Da quel momento in poi, infatti, Riccardo e Karin sono divenuti inseparabili ed hanno anche dato alla luce la loro splendida figlia. Fogli è letteralmente pazzo delle sue due donne e ci ha tenuto a puntualizzare: "Mia moglie è il mio cuore, mamma della mia faglioletta che posso baciare solo io". Insomma, a quanto pare, tutto quello che è accaduto in occasione dell'Isola dei Famosi sembra solamente un lontano ricordo.

Le precedenti storie di Riccardo e la povertà della sua famiglia

Ad ogni modo, Fogli non ha potuto fare a meno di lasciar trasparire un po' di emozione nel parlare di tutta questa vicenda. Il cantante, infatti, si è commosso e il pubblico non ha potuto fare a meno di dedicargli un fortissimo applauso. Ad ogni modo, Riccardo ha parlato anche delle sue precedenti relazioni. Nel 1971, infatti, sposò Viola Valentino: un matrimonio durato moltissimo tempo durante il quale i due si sono amati davvero moltissimo.

La loro unione è terminata nel 1992, anno nel quale Fogli iniziò un flirt con Patty Pravo. In quella circostanza, infatti, il cantante ha ammesso di non essersi comportato esattamente nel migliore dei modi. In ogni caso, ha sempre cercato di farsi perdonare.

In seguito ha raccontato delle origini della sua famiglia. Riccardo viene da un contesto alquanto povero: la casa in cui viveva con i suoi genitori era davvero minuscola e non aveva neppure il bagno interno, bisognava andare fuori.

Insomma, un racconto davvero molto toccante.