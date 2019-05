Da alcuni mesi i media parlano di un fatto personale della showgirl Pamela Prati. Tutto è cominciato quando la famosa soubrette ha annunciato durante le trasmissioni televisive Domenica in e Domenica Live il suo imminente matrimonio con il presunto imprenditore Mark Caltagirone. Succede che quest'ultimo vuole mostrarsi alle telecamere solo il giorno delle sue nozze, sostenendo di avere una esclusiva d'immagine con Verissimo condotto da Silvia Toffanin.

Pubblicità

Pubblicità

Ma le nozze vengono rimandate due volte e il pubblico arriva a pensare che l'uomo in questione in realtà non sia mai esistito. Ad avvalorare questo spunta sempre qualche nuova prova.

Le foto che fanno dubitare dell'esistenza di Mark Caltagirone

Sulla faccenda della coppia di cui si è detto poc'anzi alcuni giornalisti hanno aperto un'inchiesta. Per esempio, dal settimanale 'Chi' emerge che una delle agenti della Prati si è rivolta a una pittrice, ovvero la signora Romina Bandera, affinché realizzasse un ritratto in cui i due prossimi sposi sono insieme.

Caso Pamela Prati: spunta un'altra prova che Mark Caltagirone non esiste.

Il risultato però è stato che alla disegnatrice sono arrivate soltanto foto separate dei due e mai in coppia. Inoltre, quando la donna ha cercato di contattare l'agente della showgirl per chiedere delucidazioni direttamente a Caltagirone, le ha risposto che lui non è disponibile perché deve occuparsi del figlio gravemente malato. Dunque anche la Bandera è giunta alla conclusione che il magnate edile che Pamela ha tanto detto di amare potrebbe realmente non esistere.

Pubblicità

Nello specifico, queste sono state le parole della ritrattista: "Inizio a chiedere notizie sulle condizioni di salute del figlio, ma niente. Nessuna risposta". E poi continua: "Di certo c'è che sono stata usata. Hanno messo in mezzo minorenni e malattie. Tutto questo si riduce a una parola: schifo".

Altri fatti che fanno sospettare

La faccenda del ritratto non è l'unico caso che solleva dubbi sull'identità del signor Caltagirone. Anche altre persone, come gli organizzatori del matrimonio hanno pensato che qualcosa non andava. Ad esempio, la rivista 'Oggi' riporta che Pasquale Mazzei, colui che doveva occuparsi della parte ristorativa, dopo l'incontro con Pamela Prati e la sua agente per parlare della cosa, ha riferito questo: "Dicevano di sì a tutte le mie proposte, non è normale".

Inoltre, al momento di chiedere la caparra il ristoratore non ha ricevuto risposta.

È intanto sul web gira ora la notizia di un post sul social Instagram proveniente dall'account di Mark Caltagirone. In sintesi, Egli fa sapere a tutti della rottura tra lui e Pamela Prati. Ma anche in questo caso, in foto l'uomo appare di profilo e quindi potrebbe essere intesa come una ulteriore prova della ancora dubbia identità del tanto discusso personaggio del Gossip attuale.