Oggi, lunedì 6 maggio, la duchessa di Sussex Meghan Markle, 37 anni, ha partorito un bellissimo maschietto. Il bambino e la madre godono di ottima salute, si legge nel comunicato ufficiale del palazzo reale inglese. "Lo presenteremo al mondo tra un paio di giorni - ha dichiarato il principe Harry intervistato dai giornalisti - sono folle di felicità". Il pargolo, di cui non è stato reso ancora noto il nome, pesa poco più di 3 chili e 200 grammi, ed è il settimo in linea di successione al trono, dopo suo padre Harry. Inoltre, è il primo principe con sangue afroamericano in casa Windsor.

Meghan Markle e il principe Harry sono diventati genitori di un maschietto

Il principe Harry: 'Sono fiero di mia moglie'

Come riporta il sito ufficiale della residenza reale inglese, il padre Harry era presente al parto che è avvenuto alle ore 5:25 di lunedì mattina. "E' stato meraviglioso, sono davvero fiero di mia moglie. Come una donna possa fare quello che fate va oltre la mia comprensione - ha aggiunto il principe Harry emozionatissimo - Come direbbe un padre di questo meraviglioso bambino. E' l'esperienza più bella che potessi immaginare.

Entrambi siamo davvero emozionati e grati per tutto l'affetto e il supporto ricevuto da tutti voi. E' straordinario e vogliamo condividere questo bellissimo momento con tutti". Poi, Harry ha dichiarato ai microfoni dei giornalisti che per il nome del pargolo ci sarà tempo fino alla data del battesimo che dovrebbe avvenire a giugno.

L'annuncio della nascita su Twitter

Meghan Markle è stata assistita anche dalla madre Doria Ragland che aveva preso l'aereo per Los Angeles per il parto e si è recata immediatamente in un'ala di Frogmore Cottage per dare una mano alla figlia a prendersi cura del bambino almeno nei suoi primi giorni di vita.

Nell'annuncio reso pubblico su Twitter si legge: "La madre della Duchessa di Sussex è contentissima". Al settimo cielo anche la Regina Elisabetta, il Duca di Edimburgo e il resto della Royal Family. Stando alla precisazione su Fragmore Cottage pare che il parto sia avvenuto in casa, proprio come desiderava la Duchessa.

Her Royal Highness The Duchess of Sussex was safely delivered of a son at 0526hrs.

The baby weighs 7lbs 3oz and The Duke of Sussex was present for the birth.

Read the full announcement here: https://t.co/RCUFjQG8pe — The Royal Family (@RoyalFamily) 6 maggio 2019

The Duchess’s mother, Doria Ragland, who is overjoyed by the arrival of her first grandchild, is with Their Royal Highnesses at Frogmore Cottage.

Her Royal Highness and the baby are both doing well. — The Royal Family (@RoyalFamily) 6 maggio 2019

Auguri dai vertici della politica inglese

Auguri, tramite Twitter, anche dai piani alti della politica inglese per la venuta al mondo del primogenito del principe Harry e di Meghan Markle.

Il primo a farli è stato Jeremy Corbyn, capo dell'opposizione laburista e vecchio repubbicano, ma anche favoreggiatore storico di una Gran Bretagna multiculturale. Subito dopo sono arrivati gli auguri da parte della premier conservatrice Theresa May, e dunque dalla "prima ministra" nazionalista della Scozia, Nicola Sturgeon.

Curiosità: è nato lo stesso giorno di George Clooney

Il fatto più curioso è che il Royal Baby sia nato il 6 maggio, quindi nello stesso giorno dell'attore hollywoodiano George Clooney, amico dei suoi genitori e fra gli invitati vip alle nozze avvenute un anno fa a maggio.