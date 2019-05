Il Pricipe Harry e Meghan Markle dopo una lunga attesa sono diventati genitori. Il loro primogenito è venuto alla luce lo scorso 5 maggio alle ore 5,26. Al contrario di quanto avvenuto con i figli di William e Kate Middleton, 'Baby Sussex' è stato presentato al mondo solamente nella giornata di mercoledì. Dopo aver presentato alla Regina Elisabetta il nuovo arrivato, i neo genitori hanno svelato il nome del primogenito: Archie . Un nome che, di fatto, ha colto un po' tutti di sorpresa, anche se da un anno a questa parte quel nome è molto utilizzato dagli inglesi.

Royal Baby, Meghan Markle chiama il figlio Archie per onorare il gatto defunto

Archie, svelato il mistero sulla scelta del nome

Il primogenito di Harry e Meghan si chiama esattamente: Archie Harrison Mountbatten-Windsor. La scelta del nome Archie ha sorpreso davvero tutti in quel di Londra e oltre manica. Secondo quanto riportato sul Daily Mail, un amico dell'ex attrice di Hollywood avrebbe riferito che il nome sarebbe stato scelto per onorare l'animale domestico della Duchessa, defunto. La Markle aveva un gatto alla quale era molto legata, che però è venuto a mancare per via della cattiva alimentazione: l'animale infatti, sarebbe venuto a mancare dopo aver mangiato troppa uva congelata.

'Meghan amava giocare con il gatto e parlava sempre di lui ai suoi amici. Non mi sorprende che abbia deciso di chiamare Archie il suo bambino'.

Nelle scorse ore anche il The Sun ha avanzato un'ipotesi inedita sulla scelta del nome. Il nome dell'animale della Duchessa del Sussex sarebbe stato ispirato dal fumetto americano, Archie Comics, dalla quale è stata tratta anche la trasmissione televisiva Riverdale. Il protagonista principale della serie si chiamava proprio Archie Andrews.

Alle telecamere la neo mamma avrebbe descritto il suo bambino come un figlio molto calmo. Il Principe Harry prontamente avrebbe ironizzato di non sapere da chi abbia preso, visto che lui in gioventù è stato tutto tranne che calmo.

Archie: i bookmaker premiano una nonnina inglese

Il nome di Archie ha ribaltato le previsioni di ogni bookmaker. Il diminutivo del Royal Baby non è nient'altro che l'abbreviazione di Arciboldo, un nome di origine germanica che significa libero e forte.

Grazie al nome del primogenito di Harry e Meghan, una nonnina inglese è riuscita ad accaparrarsi un bottino di circa 21 mila euro. Tra i nomi quotati per il Baby Sussex, quello di Archie era quello che pagava di più rispetto agli altri più tradizionali. Archie, infatti, pagava ben 150 volte la posta in gioco. La nonna britannica ha spiegato di aver giocato quel nome solamente perché è lo stesso del suo nipotino e ha dichiarato: 'Metterò da parte quei soldi per il mio nipotino'.