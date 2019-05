A pochi giorni dalla finale dell’Eurovision Song Contest in programma a Tel Aviv che vedrà esibirsi Mamhood in gara per l’Italia, i vertici Rai stanno già lavorando per la 70esima edizione del Festival di Sanremo. Tra i vari nomi in lizza per la conduzione, in queste ore si è candidato un cantante molto amato dal pubblico italiano e internazionale.

Stiamo parlando di Al Bano Carrisi.

Il cantante pugliese attraverso una lunga intervista rilasciata al quotidiano Il Tempo si è auto-candidato per presentare la kermesse canora. Al Bano ha lanciato dei messaggi quasi degni di una campagna elettorale: “Ho alle spalle decenni di gavetta”.

Il Leone di Cellino San Marco si è detto sicuro di poter fornire un aiuto importantissimo alla kermesse, visto che ha calcato tantissime volte il palco dell’Ariston e conosce il pubblico molto bene.

Inoltre, nell’intervista, Al Bano ha fornito i suoi punti fondamentali per far tornare grande il Festival di Sanremo.

Sulle pagine del quotidiano l’ex marito di Romina Power si è detto convinto che la melodia di una canzone dovrebbe essere portata di nuovo al centro della manifestazione, ridimensionando il rap. “Ricordiamoci che proprio la melodia ha reso famosa la musica italiana nel mondo”. Carrisi ha anche aggiunto di credere al fatto che l’anima del Festival è la gara e quindi bisogna reintrodurre il meccanismo delle eliminazioni come avveniva fino a qualche anno fa. Il cantante pugliese ha concluso la sua intervista, descrivendo la kermesse canora come un pullman di cui lui si sente un’ottimo autista.

Sanremo, caccia al conduttore

La 70esima edizione del Festival di Sanremo con tutta probabilità regalerà ai telespettatori tantissimi colpi di scena. Sicuramente per un’edizione così speciale verrà scelto un cast scoppiettante. Per la conduzione tra i corridoi di Viale Mazzini si vocifera da qualche tempo a questa parte il nome di Amadeus. Per quanto riguarda il direttore artistico si pensa alla conferma di Claudio Baglioni oppure ad un ritorno eccellente sul piccolo schermo, ovvero quello di Mina. Chissà se Al Bano con la sua auto-candidatura riuscirà a sbaragliare la concorrenza e diventare il prossimo direttore artistico.

Loredana Lecciso ritrova la serenità con Al Bano

La carriera artistica di Al Bano Carrisi prosegue a gonfie vele, ma la vita privata non è da meno. Finalmente. dopo le varie voci di un ipotetico triangolo amoroso che lo vedeva sempre più diviso tra Romina Power e Loredana Lecciso, il cantante pugliese è riuscito a ritrovare la giusta sintonia con la sua ex compagna. Il rapporto tra i due sembra essere tornato sereno per il bene dei figli Jasmine e Bido.

La stessa showgirl leccese, durante una recente intervista, si è detta molto felice per aver ritrovato il dialogo con il cantante pugliese.