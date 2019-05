Non si spengono i riflettori per l'ex tronista di Uomini e Donne, Sara Affi Fella. Sebbene la giovane di Venafro sia scomparsa dalla scena pubblica per un breve periodo dopo lo scandalo che l'ha coinvolta, adesso è tornata a fare parlare di sé. Ha riaperto infatti il suo profilo Instagram – anche se, a tratti, lo rende privato – ed è di nuovo felice e innamorata, proprio come il suo ex Nicola Panico.

Pubblicità

Pubblicità

Ai fan parla proprio tramite i social, attraverso i quali risponde attivamente alle domande che le vengono poste. Tra queste, alcune riguardano il suo stato di Salute e i progetti per il futuro.

L'ex tronista non sta bene

Dopo il Sara Affi Fella gate – che le aveva causato un'impressionante perdita di peso – l'ex tronista aveva mostrato buoni segni di ripresa, sia a livello fisico che emotivo. Adesso, però, ai follower che le hanno chiesto quali siano le sue condizioni di salute ha risposto di non stare molto bene.

Sara Affi Fella vorrebbe diventare mamma

Nulla di grave, per fortuna: la ragazza, nell'ultimo periodo, ha dovuto lottare contro la febbre e gli altri tipici malanni di stagione. Se dopo lo scandalo ha ripreso peso, infatti, la sua salute sembrerebbe essere rimasta ancora cagionevole, probabilmente a causa del forte stress che per mesi ha investito il suo organismo.

In futuro vorrebbe diventare mamma

Dato che al momento è costretta a riposare, Sara ha deciso di intrattenersi chiedendo ai fan di farle qualche domanda.

Pubblicità

E, se qualcuno si è preoccupato del suo stato di salute, altri hanno deciso di osare ponendo domande un po' più personali.

In particolare, un utente le avrebbe chiesto come si vedrebbe da mamma. Sara, dal canto suo, avrebbe risposto di non averci mai pensato seriamente, almeno per il momento, ma che comunque non sarebbe una madre oppressiva. Avrebbe aggiunto inoltre che in futuro le piacerebbe provare la grande gioia di diventare mamma.

Chissà se questo avverrà proprio con l'attuale fidanzato, il calciatore del Trapani Francesco Fedato.

Proprio con lui, infatti, Sarà ha ritrovato la serenità dopo la fine delle relazioni con Nicola Panico, Luigi Mastroianni e Vittorio Parigini.

Per chi non lo ricordasse, quando si trovava sul trono di Uomini & Donne, Nicola era ancora il suo fidanzato, nonostante i due avessero annunciato la fine della loro storia d'amore poche settimane dopo la partecipazione a Temptation Island.

E hanno continuato a stare insieme anche dopo la scelta di Sara, ricaduta sul siciliano Luigi Mastroianni.

Pubblicità

Poi, terminata la relazione con quest'ultimo e con Nicola, la Affi Fella ha frequentato per un breve periodo il calciatore del Torino Vittorio Parigini.

Una volta scoppiato lo scandalo, anche questa relazione si era conclusa. E, come già asserito, sulla giovane era calato il sipario, finché non è riapparsa sui social e, poco dopo, ha annunciato la relazione con Francesco Fedato.