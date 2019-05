Pubblicate le prime foto di royal baby Sussex, il figlio di Meghan Markle e del principe Harry, i duchi di Sussex. Avvolto in una tradizionale e candida copertina bianca, il bebè è stato subito accolto dai flash della stampa inglese e non solo.

Le prime foto del figlio di Harry e Meghan, il royal baby Sussex

Minuscolo tra le possenti braccia del papà Harry, accarezzato incessantemente da mamma Meghan. Il royal baby dei duchi di Sussex ha fatto il suo primo photobook ufficiale due giorni dopo la nascita, frantumando in un solo attimo anni di rigorosa e immutabile tradizione.

Meghan Harry foto royal baby sussex

Camminano lungo il corridoio reale i duchi di Sussex, prima di fermarsi davanti agli obiettivi pronti a fotografare ogni più piccolo dettaglio del nuovo nato. Un tappeto rosso su cui spiccano due tre figure. Meghan in bianco con vestito smanicato, Harry in grigio chiaro casual chic e il piccolo royal baby avvolto in una copertina d'epoca.

Così raffinati e così diversi dai duchi di Cambridge, William e Kate. Diversi in tutto eppure bellissimi, indipendenti, decisamente "nuovi" per una monarchia che punta sui cavalli di razza dei Cambridges che appaiono, adesso, più vecchi e ingessati della Regina stessa.

Meghan Markle lascia che a tenere in braccio il bambino per le foto ufficiali sia il marito, il principe Harry. Lei, con sguardo attento e fare materno si limita ad accarezzare la testolina del suo bebè, lasciando, per una volta, le luci puntate sui veri protagonisti della scena reale. Una prova di maturità e di fiducia senza precedenti nella monarchia britannica. Del resto, ora si capisce perché un entusiasta ed emozionato Harry, subito dopo il parto, aveva detto di essere "orgoglioso di sua moglie Meghan".

Attesa per il nome del Royal baby Sussex

Meghan Markle è talmente sicura di sé che evita di nascondere la pancia dopo la gravidanza. Non copertine cadenti ad arte sulla pancia ingrossata post-partum di Kate Middleton. Ma un vestito scamiciato bianco, senza maniche (come piace agli americani), bottoni scuri e fiocco sulla cintura.

I media americani, per la prima volta nella storia invitati alla nascita di un Windsor, ringraziano sentitamente.

C'è adesso grande attesa per il nome.

I bookmakers danno come favoriti Arthur, Edward, Albert, ma potrebbe esserci qualche outsider sorprendente. Un nome africano come secondo nome, oppure un nome diverso dalla tradizione monarchica.

Una cosa è, però, certa. Prima di essere comunicato al mondo, il nome scelto per il royal baby Sussex deve passare al vaglio della Regina. Che, in teoria, potrebbe anche rifiutarlo se non di suo gradimento.

I duchi di Sussex hanno fatto sapere che presto annunceranno come si chiama il loro bebè.

Il bebè reale romperà la tradizione anche con il nome?