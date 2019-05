In queste ultime ore si è acceso uno scontro sui social network tra due ballerini legati al programma "Amici". I protagonisti di questo diverbio sono stati Andreas Muller, attuale professionista del talent-show, e Giorgio Albanese, ex allievo della quattordicesima stagione della trasmissione e anche lui danzatore.

Pubblicità

Pubblicità

Proprio quest'ultimo ha aperto la polemica rispondendo ad alcune domande che gli sono state poste dai suoi fan su Instagram, dalle quali è emersa una scarsa simpatia verso Andreas. In molti, infatti, pensavano che i due andassero d'accordo, invece pare che la situazione sia completamente diversa.

Albanese attacca Muller su Instagram

Un fan ha chiesto all'ex concorrente di "Amici" cosa pensasse di Andreas, e lui ha risposto dicendo che non pensa proprio niente di lui, essendo una persona che non gli piace: "Non occupo il mio tempo a pensare a persone che non mi interessano", ha affermato il 25enne.

Andreas Muller replica su Instagram alle critiche di Giorgio Albanese.

Le domande sono proseguite, e qualcuno ha insinuato che Giorgio non sopporti Andreas perché infastidito dalla carriera di quest'ultimo, diventato professionista di "Amici". A questo punto il ballerino veneto ha replicato con un'affermazione piuttosto pungente: "Quello che io voglio lo sto ottenendo grazie al duro lavoro e alla costanza, senza saltare alcun passaggio". Ovviamente i fan hanno visto in questa dichiarazione un riferimento alla storia d'amore tra Andreas Muller e la coreografa Veronica Peparini, insegnante del talent-show di Maria De Filippi.

Infine un follower ha ulteriormente screditato Muller, scrivendo ad Albanese su Instagram: "Tutti ti vorrebbero amico di Andreas, ma chi sarebbe?".

Pubblicità

Andreas Muller risponde agli attacchi: 'Che gli infelici vivano infelici'

La replica di Andreas non si è fatta attendere. Sempre su Instagram, il vincitore di "Amici 16" ha innanzitutto chiarito che questa è stata la prima e ultima volta nella sua vita che ha deciso di rispondere a delle domande tramite Instagram Stories, definendosi pienamente appagato della sua vita amorosa e lavorativa, e aggiungendo: "Non ho tutto il tempo di Giorgio Albanese per rispondere alle domande".

In un secondo momento ha sottolineato che chi decide di concedersi a questi botta e risposta sui social network, lo fa probabilmente perché vuole catalizzare le attenzioni su di sé.

Proseguendo nelle sue affermazioni, Muller ha detto di essere pronto a dar voce a tutto ciò che lui sa, dopodiché non fornirà più alcuna risposta. L'intervento del ballerino di "Amici" su Instagram si è chiuso con una frase quantomai significativa: "Che gli infelici vivano infelici e ognuno si faccia la propria vita".

Pubblicità

Chissà se arriverà una reazione di Albanese alle parole di Andreas, poiché ormai è chiaro che tra i due non corra buon sangue, anche se i motivi di quest'astio non sono mai stati rivelati pubblicamente.