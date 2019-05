Nel corso della puntata di ieri sera di Live non è la D’Urso la conduttrice aveva annunciato la partecipazione di Pamela Prati a Verissimo. “Sicuramente in quell’occasione Pamela farà chiarezza sul rinvio delle nozze” - aveva sottolineato la D’Urso. A poche ore di distanza Riccardo Signoretti, attraverso il profilo ufficiale, ha rivelato alcuni dettagli di quanto avvenuto nel corso della registrazione di questo pomeriggio del programma televisivo condotto da Silvia Toffanin ed in onda sabato 11 maggio con inizio alle 16:10.

Scontro a Verissimo tra Pamela Prati e Silvia Toffanin

Il direttore del settimanale Nuovo ha precisato che la show girl è stata ospite insieme alla manager Eliana Michelazzo.

Secondo quanto riferito dal giornalista la presentatrice avrebbe accusato la Prati di aver preso in giro lei e Barbara D’Urso. “Vorrei crederti con tutta me stessa ma è impossibile, non posso credere all’esistenza di Marco Caltagirone”. Il misterioso fidanzato della Prati si sarebbe rifiutato di partecipare alla trasmissione e non avrebbe firmato la liberatoria.

La show girl si rifiuta di mostrare le foto del fidanzato sul telefonino

Le nozze tra Pamela Prati e Marco Caltagirone si sarebbero dovute celebrare l’otto maggio ma ad inizio settimana le manager della show girl hanno annunciato il rinvio per problemi di salute della loro assistita: “Ha perso molti chili, non sta bene”. Nelle ore successive sono emerse nuove testimonianze e accuse nei confronti di Eliana Michelazzo ed Pamela Perricciolo. Dopo giorni di illazioni la show girl è stata ospite questo pomeriggio di Verissimo per mostrare le fedi e l’abito da sposa.

Nel corso dell’intervista, come riferito da Riccardo Signoretti sul profilo Facebook, Silvia Toffanin avrebbe manifestato le proprie perplessità sull’esistenza di Caltagirone ed avrebbe chiesto alla Prati di mostrare le sue foto sul telefonino.

L’attrice si sarebbe rifiutata affermando di aver sbagliato a parlare del suo matrimonio in televisione: “Se ne sta facendo un caso di stato. Basta affermare che Marco non esiste, non posso obbligarlo a venire in televisione”.

Marco Caltagirone avrebbe chiesto di essere intervistato di spalle

Durante il faccia a faccia con la Prati la Toffanin avrebbe riferito ulteriori aneddoti legati alla mancata partecipazione di Marco Caltagirone a Verissimo sottolineando che l'imprenditore avrebbe voluto essere intervistato di spalle o in video chiamata via Skype: “Non siamo mica a Dallas” - avrebbe ironicamente affermato la conduttrice ribadendo il suo scetticismo ed invitando Pamela Prati a contattare telefonicamente il fidanzato.

Secondo quanto riferito su Facebook da Signoretti la redazione del programma televisivo avrebbe provato a contattare Caltagirone senza, però, ottenere risposta.

A questo punto l’ex prima donna del Bagaglino avrebbe lasciato lo studio per chiamare il misterioso compagno al telefono mentre Eliana Micheliazzo ribadiva l’esistenza di Caltagirone. Alla fine la show girl non sarebbe rientrata in studio provocando la reazione stizzita di Silvia Toffanin: “Stiamo degenerando”.