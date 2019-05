Silvia Salemi è stata intervistata dai conduttori di Tv2000, Michele La Ginestra e Arianna Ciampoli, e ha parlato a 360 gradi della sua vita, fin dalla sua infanzia, contraddistinta dalla perdita della sorellina e da problemi nel comunicare, successivamente risolti grazie alla passione per la musica che l'ha portata anche all'apice del successo.

L'intervista andrà in onda su Tv2000 questa sera alle 21:05

Silvia Salemi è nata a Palazzolo Acreide, il 2 aprile del 1978, ed è una conduttrice televisiva e scrittrice, oltre ad essere una cantante molto amata in Italia.

Il 1995 è stato l'anno che l'ha lanciata a grandi livelli nella musica che conta, con il successo al Festival di Castrocaro e la partecipazione al Festival di Sanremo. La vita di Silvia non è stata tutta rose e fiori, anzi, è stata contraddistinta dalla perdita della sorellina in adolescenza. "Iniziavo a pronunciare i suoni più importanti all'età di un anno e mezzo, quando ho perso mia sorella di soli 5 anni. Questa trauma mi ha fatto piombare nel dolore e nella depressione, facendomi perdere la parola e anche in contatto con il mondo".

Si apre così l'intervista della cantante siciliana negli studi di Tv2000, intervista che verrà trasmessa questa sera in prima serata. "Dopo la morte di mia sorella sono rimasta per molto tempo in silenzio, un silenzio da cui sono uscita grazie alla scoperta di un'audiocassetta custodita nel cassetto di mia madre, in cui c'erano anche i giocattoli di mia sorella. Riascoltando quella cassetta sentivo la voce di mia sorella e lì ho capito che potevo ritrovare la parola e riprendere la mia vita in mano, e da lì sono ripartita cantando".

La Salemi non dimentica il suo passato doloroso, ma ricorda che in quei momenti terribili il sapere di avere avuto una sorella le ha dato la forza per ricominciare. L'artista ha elogiato chi si dona per gli altri dando un vero e proprio sostegno e criticato chi vive di individualismi, non aiutando il prossimo e pensando solo per sé. Un'intervista molto interessante e toccante, che di certo non annoierà i tanti fan che da anni seguono con affetto e passione Silvia.

Ospiti della puntata anche Einar e Lina Sastri

Questa sera sui canali di Tv2000 andrà in onda la terza puntata del talk show condotto da Michele La Ginestra e da Arianna Ciampoli, una puntata ricca di ospiti e di emozioni da non perdere. Oltre alla Salemi saranno protagonisti anche il cantante Einar, Lina Sastri, Guido Marangoni e i ragazzi della Sistina, insomma, non ci sarà di certo da annoiarsi. Gli ospiti racconteranno la loro storia singolarmente e saranno accompagnati anche da filmati molto toccanti sulla loro vita, che renderanno la puntata piena di colori e di storie di vita.

Nelle prossime puntate gli ospiti d'eccezione saranno Simone Cristicchi, Gigi e Ross e Max Laudadio, che sicuramente daranno filo da torcere ai due conduttori e faranno divertire il pubblico presente.