In queste ore sono state pubblicate le anticipazioni dettagliate dell'intervista che Pamela Prati ha rilasciato a Verissimo, quella che vedremo sabato 25 maggio su Canale 5: la showgirl ha confermato l'inesistenza di Mark Caltagirone, ha sostenuto di essere stata plagiata da Eliana e Donna Pamela ed ha provato a giustificare le bugie che ha raccontato per mesi. Silvia Toffanin, però, sembra non aver creduto pienamente alle parole della sua ospite: prima di concludere il loro faccia a faccia, infatti, la conduttrice ha fatto sapere di avere ancora forti dubbi sulla sincerità della sua interlocutrice.

La Prati su Canale 5: 'Sono spaventatissima'

Sono tante e dettagliatissime le anticipazioni che sono state pubblicate sul web dell'intervista che Pamela Prati ha rilasciati ieri pomeriggio a Verissimo: la showgirl, in uno studio vuoto e con la voce tremante, ha raccontato la sua verità sul caso che da mesi impazza su tutti i media nostrani.

La sarda ha detto a Silvia Toffanin che ha realizzato che Mark Caltagirone non esiste soltanto pochi giorni fa, dopo aver visto alcune foto di un imprenditore: "Questa storia è iniziata a marzo 2018, quando ho conosciuto Eliana e Pamela nel ristorante di loro proprietà".

Silvia Toffanin gela Pamela Prati: 'Vorrei crederti ma mi hai raccontato così tante bugie'

La sessantenne ha rivelato che sarebbe stata proprio la Perricciolo a metterla in contatto con un uomo che secondo lei faceva al caso suo.

La soubrette e quello che poi sarebbe diventato il suo futuro promesso sposo, si sono mandati messaggi per oltre un anno ma non si sono mai visti né sentiti con una telefonata: "Mi diceva che in Siria il cellulare non prendeva".

La Prati ha ammesso di essersi veramente innamorata di questa persona che non ha mai incontrato, tanto che è arrivata al punto di voler diventare sua moglie: "Mi diceva che ero la donna della sua vita e che ci saremmo visti il giorno delle nozze".

Pamela ha anche dichiarato di essersi isolata dal mondo da quando ha iniziato questa frequentazione virtuale: le uniche persone con le quali sostiene di essere uscita nell'ultimo anno, sono le sue due ex socie (perché pare che Mark fosse gelosissimo di lei).

"Oggi ho paura e sono spaventatissima perché non so chi ci sia dietro a tutto questo,", ha aggiunto la donna prima di puntare il dito contro le proprietarie della Aicos Management.

La Prati contro Eliana e Donna Pamela

"Uscivo solo con loro ed Eliana mi ha anche chiesto di fare un video nel quale ammettevo che non ero plagiata.

Questa cosa la irritava parecchio", ha fatto sapere Pamela alla conduttrice di Verissimo.

A Silvia Toffanin che le ha chiesto chi c'è dietro a questa storia, la Prati ha risposto: "Io penso che Eliana e Pamela siano d'accordo. È una mia supposizione, ma io ho visto il bene che si vogliono".

La showgirl ha anche commentato le ultime dichiarazioni che la Michelazzo ha fatto in Tv e sui giornali, dicendo che non le crede perché, se davvero fosse stata lei la prima protagonista di un matrimonio fantasma, avrebbe dovuto metterla in guardia in qualità di sua amica.

La presentatrice Mediaset, dopo aver ascoltato lo sfogo tra le lacrime della sua ospite, l'ha gelata dicendo: "Io mi auguro che tu riprenda in mano la tua vita. Ti vorrei credere con tutto il cuore, ma mi hai raccontato così tante bugie che mi devi lasciare il beneficio del dubbio".