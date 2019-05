Giovedì notte, in America, è andato in onda il ventitreesimo episodio della quindicesima stagione di Grey's Anatomy. Una puntata a lungo attesa dai telespettatori non solo perché teatro del crossover con Station 19 (secondo Spin-off del telefilm), ma anche e soprattutto per le vicende trattate. Gli avvenimenti a cui il numeroso pubblico americano ha assistito spianano, infatti, la strada alle storyline che verranno trattate nel corso del finale di stagione.

Spoiler Grey's Anatomy 15x23 e 15x24: Meredith Grey rischia il licenziamento

Mancano, infatti, solamente due puntate alla conclusione dell'edizione 2018/2019 del Medical-Drama prodotto e creato da Shonda Rhimes. Ma cosa è successo, dunque, durante l'episodio intitolato "What I did for Love"? Scopriamolo nel dettaglio.

Grey's Anatomy 15x23: Meredith commette una frode fiscale

Le vicende trattate nel corso di Grey's Anatomy 15x23 si focalizzano, in particolare, sul personaggio di Meredith Grey. La protagonista, spinta da un profondo senso di umanità, mette a repentaglio la sua carriera quando, in ospedale, arriva una piccola paziente bisognosa di cure.

La dottoressa, conscia del grosso pericolo corso, mette in atto una vera e propria frode assicurativa pur di operare la sua piccola paziente. Una mossa che sconvolge Richard Webber, il quale indeciso sul da farsi ha una forte discussione con la sua protetta avvisandola che non solo l'ospedale, ma anche la sua carriera corrono un grave pericolo. Al contrario, Andrew DeLuca rimane colpito dal buon cuore della sua compagna e le confessa di amarla. Una dichiarazione che lascia di stucco Meredith Grey che, senza parole, abbandona la stanza.

L’altro filone trattato riguarda, invece, Owen Hunt e la sua consueta indecisione in amore. Dopo aver intrapreso un percorso di psicoterapia, il chirurgo d'emergenza confessa al suo psicologo di aver finalmente fatto chiarezza sui suoi sentimenti. Al momento, però, non è ancora chiara l'identità della donna a cui si riferisce. Infine, l'episodio mostra con tragica chiarezza il malessere di Jo Wilson. La borsista, di ritorno in ospedale, commette un errore che la porta a crollare. È questa l'occasione per tutti i colleghi di realizzare, finalmente, le precarie condizioni psicologiche della dottoressa Karev.

Anticipazioni Grey's Anatomy prossimo episodio

Una quantità notevole di storyline sono, quindi, state introdotte nel corso della 15x23, ma cosa accadrà nel prossimo episodio? Il promo e la sinossi ufficiale della puntata in onda giovedì prossimo sulla ABC, anticipano alcuni interessanti particolari. Nello specifico, Meredith Grey dovrà fare i conti con le conseguenze delle sue azioni quando, Miranda e Catherine scopriranno che l'ospedale è stato accusato di frode assicurativa.

Tutti i medici del Grey-Sloan si stringeranno, quindi, intorno alla protagonista per supportarla in questo delicato momento. Come anticipato da Caterina Scorsone in una recente intervista pare, infatti, che mai come adesso Meredith potrebbe rischiare di perdere la licenza medica. Ecco il promo dell'episodio: