Continuano le vicende dei protagonisti de 'Il paradiso delle signore", scopriamo cosa succede nei prossimi episodi della soap opera di Rai Uno in onda sul piccolo schermo alle ore 15:45. Ci sono nuovi conti in sospeso da risolvere che finiscono per mettere a rischio la vita di alcuni personaggi. Le anticipazioni degli appuntamenti che arrivano fino a venerdì 17 maggio rivelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Marta.

Margherita Tiesi: da Tavarnuzze una delle "Veneri" ne "Il paradiso ... - gazzettinodelchianti.it

Luca perde il controllo dell'automobile nel tentativo di scappare da Rapallo

Marta dovrà fare i conti con il rapimento organizzato ai suoi danni da parte di Luca. L'uomo ha intenzione di ottenere giustizia per ciò che ha fatto Umberto e terrà segregata la giovane Guarnieri nella villa di Rapallo. Spinelli però si renderà conto che Vittorio (Alessandro Tersigni) e il commendatore si sono messi sulle sue tracce e deciderà di fuggire per non farsi trovare. Ripartirà con Marta ma nel suo tentativo di scappare da Rapallo perderà il controllo dell'auto che sarà dunque coinvolta in un incidente.

Pubblicità

La scomparsa di Luca Spinelli

Marta si troverà in fondo a un dirupo e riuscirà a salvarsi per miracolo. Nel frattempo si rivelerà vano il tentativo di ricerca organizzato da Vittorio e Umberto che si recano a Rapallo, ma non trovano la giovane Guarnieri. Successivamente i due raggiungeranno il luogo dell'incidente e riusciranno a soccorrere Marta che, a causa delle ferite riportate, sarà costretta al ricovero ospedaliero. In tutto ciò c'è un grande mistero, perché non ci sono tracce di Luca: potrebbe essere morto nell'incidente, ma non viene ritrovato il corpo: sembra davvero svanita nel nulla, le anticipazioni non chiariscono al momento la sua sorte. Al contrario Marta viene dichiarata fuori pericolo e, successivamente, lascia anche la clinica contro il parere contrario dei medici.

Marta esige un confronto con Umberto

Gli spoiler successivi relativi alla giovane Guarnieri indicano un incontro in Villa con Adelaide, tornata dal suo viaggio a Parigi. Marta però esige a tutti i costi un confronto con Umberto per sapere la verità sul conto di suo padre. Non riesce ancora a togliersi dalla testa le insinuazioni di Spinelli sul conto di Guarnieri Senior. Luca le ha detto, infatti, che Umberto avrebbe sottratto i beni ai Fonseca e non è chiaro se si tratti di una falsità, oppore c'è un fondo di verità.

Pubblicità

Una situazione che, insieme alla scomparsa di Luca, alimenta la suspense.