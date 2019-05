Il Segreto continua ad essere una delle soap più seguite dal pubblico italiano. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda su Canale 5 da domenica 12 a sabato 18 maggio riportano che Mauricio e Raimundo Ulloa parleranno di una misteriosa donna che si nasconde nelle catacombe della villa, e si presume che possa essere Francisca.

Inoltre verrà concesso ampio spazio alla storyline legata ad Elsa che, al culmine di una litigata con la diabolica Antolina, accuserà un malore.

Il Segreto, anticipazioni dal 12 al 18 maggio.

Spoiler Il Segreto: Elsa si trasferisce da Isaac e Antolina

Dagli spoiler de Il Segreto si apprende che Elsa, su proposta di Isaac, accetterà di trasferirsi a casa di quest'ultimo e della moglie. Tuttavia Antolina fin da subito metterà a dura prova la Laguna, arrivando a trattarla quasi alla stregua di una schiava.

Raimundo deciderà di mettere in vendita alcune proprietà della moglie Francisca Montenegro per accumulare del denaro utile per pagare il riscatto di Emilia e Alfonso.

Intanto Elsa cercherà di ricucire i rapporti con Consuelo dopo le infondate accuse che le sono state mosse in merito al furto verificatosi alla locanda. Raimundo e Mauricio avranno un confronto durante il quale il capomastro metterà con le spalle al muro Ulloa, affermando di sapere che si è visto in diverse occasioni con una donna nelle catacombe. Questa misteriosa persona potrebbe essere la dark-lady Francisca. Dunque, qualora le affermazioni di Godoy dovessero risultare veritiere, vorrebbe dire che la matrona sarebbe ancora viva e che si nasconderebbe nei sotterranei della sua residenza.

Il Segreto: Julieta offre il suo aiuto a Pilar

Antolina continuerà a perseguitare Elsa. La "perfida" biondina, infatti, arriverà a mettere del veleno nel latte della rivale, cercando di ucciderla. La Laguna, di conseguenza, comincerà ad accusare un profondo senso di spossatezza fino a quando non si sentirà male durante un litigio con la sua aguzzina.

Continuerà a tenere banco la vicenda relativa al rapimento di Emilia e Alfonso, e per i coniugi Castaneda finalmente potrebbe aprirsi uno spiraglio: Fernando, infatti, consegnerà una foto della coppia alla figlia Maria nella quale si intuiranno le buoni condizioni di salute dei coniugi.

Julieta Uriarte cercherà di ricucire i rapporti interrotti bruscamente con Pilar, offrendole il suo aiuto per curare il figlio gravemente malato. Paco e Onesimo apriranno un negozio di pompe funebri ma gli affari non prometteranno nulla di buono in mancanza di decessi nel paese.