Nei prossimi episodi della famosa soap opera spagnola Il Segreto ci saranno numerosi cambiamenti interessanti. Nelle puntate che verranno trasmesse da domenica 26 maggio a sabato 1 giugno, si scoprirà che il colpevole dell'incendio nella casa cubana di Gonzalo e Maria è Fernando Mesia. In seguito Fernando sarà tormentato dal pensiero che Beltran ed Esperanza siano ancora vivi e ordinerà al suo collaboratore di cercare al più presto i loro certificati di morte.

Nel frattempo Antolina continuerà ad avvelenare Elsa e non la porterà in ospedale. In seguito Gracia partorirà e metterà al mondo una femmina, pertanto Dolores diventerà nonna e sarà notevolmente gioiosa.

Elsa viene visitata da Zabaleta

Nelle prossime puntate de Il Segreto, come detto quelle che andranno in onda dal 26 maggio all' 1 giugno, Consuelo si recherà nell'abitazione di Antolina insieme ad Elsa. Poi la donna annuncerà a Zabaleta che è convinta che Elsa sia stata avvelenata da Antolina e chiederà al dottore di visitare la Laguna.

Il Segreto, anticipazioni dal 26 al 1°giugno: Dolores diventerà nonna di una femminuccia.

In seguito, per mezzo di Julieta, tutti i cittadini di Las Lagunas decideranno di schierarsi con Severo nella guerra contro i Molero. Successivamente la Laguna verrà visitata, ma l'esito delle sue analisi non rivelerà che sia stata avvelenata. Poi Isaac chiederà a Matias di fargli incontrare Elsa. Marcela cercherà di 'deconcentrare', Antolina ma non ci riuscirà. La donna si accorgerà subito di ciò che sta accadendo. Per tale ragione Antolina organizzerà una cena, durante la quale accuserà Elsa.

Fernando ammette di essere coinvolto nel rapimento

Eustaquio Molero vorrà risolvere i conflitti con Severo e si renderà disponibile ad acquistare le terre di Las Lagunas ad un prezzo notevolmente alto. Per tale ragione Severo non saprà che decisione prendere, poiché sarà cosciente che tutti quei soldi potrebbero servirgli per risolvere i suoi problemi economici. Nel frattempo Irene sceglierà di punire Anacleto e scriverà un reportage negativo verso l'uomo.

Successivamente Maria confesserà a Fernando che Beltran ed Esperanza sono sopravvissuti e intanto gli chiederà se sia lui il responsabile del sequestro di Alfonso ed Emilia. Poi il Mesia dichiarerà a Maria di essere coinvolto nella vicenda del rapimento della coppia. In seguito Fernando sarà parecchio pentito e chiederà a Prudencio di contattare subito i rapinatori. Quest'ultimi inaspettatamente non daranno nessun ascolto al Mesia.

Antolina annuncerà che Elsa soffre di disturbi mentali, ma non riuscirà a convincere tutti.

Poi la donna, non sapendo più cosa fare, racconterà ad Isaac che la Laguna in passato è stata ricoverata in una clinica psichiatrica. Nel frattempo Julieta avrà paura che Severo sia tentato dall'offerta ricevuta da Eustaquio Molero. Poi Severo deciderà di rifiutare la proposta dell'uomo e continuerà a lottare per le terre e i cittadini di Las Lagunas. Successivamente il Mesia annuncerà a Raimundo e Maria che ha scoperto che Alfonso ed Emilia si trovano vicino a Puente Viejo.

Frattanto Severo rifiuterà il denaro di Molero. Quest'ultimo sarà parecchio adirato per la scelta dell'uomo e gli dichiarerà vendetta.