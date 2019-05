Per tutti gli appassionati della fiction Mentre ero via è giunto il momento dell'atteso finale. Giovedì 9 maggio in prime time alle ore 21:30 circa andrà in onda la sesta e ultima puntata di questa prima stagione di successo che ha ottenuto dei risultati d'ascolto molto soddisfacenti, portando così la rete ammiraglia Rai ad avere sempre la meglio nella gara degli ascolti del giovedì. Un'ultima puntata che il pubblico da casa attende con particolare trepidazione, dato che molti dei nodi che si sono intrecciati nel corso di queste settimane, verranno finalmente al pettine e quindi la verità verrà a galla definitivamente e per Monica non ci sarà scampo.

Mentre ero via spoiler ultima puntata

L'ultima puntata di Mentre ero via: la verità per Monica

Chi ha seguito le varie puntate di Mentre ero via trasmesse nel corso di queste settimane in prime time su Rai 1, sa bene che Monica dopo il terribile incidente ha dovuto lottare e lavorare tantissimo su se stessa per cercare di ricordarsi ciò che era successo in quella terribile notte dove trovò la morte il suo compagno. Una sfida che non è stata per niente facile per Monica, la quale ha ascoltato più versioni dei fatti su quello che sarebbe successo ma adesso può finalmente tracciare un bilancio della situazione e rendersi conto per davvero se era responsabile oppure no di quello che è successo.

Pubblicità

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla sesta e ultima puntata di Mentre ero via, in onda giovedì 9 maggio in prime time su Rai 1, rivelano che Monica dopo aver riacquistato definitivamente la memoria, potrà finalmente ricordare con esattezza come sono andati i fatti quella notte e si troverà a fare i conti con quelle che sono state delle vere e proprie bugie che le sono state dette da persone di cui lei si fidava e che sperava potessero aiutarla per davvero.

Nuova clamorosa rivelazione finale per Monica

E invece verrà fuori che molte delle persone che dicevano di essere sue 'amiche', in realtà facevano il doppio gioco e quindi le remavano contro in questa situazione, per farle cadere addosso colpe che non aveva. Ma le sorprese non sono finite qui: le anticipazioni sull'ultima puntata di Mentre ero via in onda questo giovedì sera su Rai 1, infatti, rivelano che per Monica arriverà un nuovo colpo di scena che potrebbe cambiare tutto.

Pubblicità

Nell'ultimo episodio, infatti, vedremo che dovrà fare i conti con una nuova clamorosa rivelazione finale, con la quale verrà fatta finalmente chiarezza su questa vicenda che ha appassionato tantissimo il pubblico.

Sono più di cinque milioni gli spettatori che nel corso di queste settimane hanno seguito le vicende di Monica e tutti gli intrecci che ruotavano intorno a questa vicenda e adesso attendono di scoprire la verità dei fatti. Una serie che ha saputo far breccia nel cuore degli spettatori, mescolando sentimento, giallo e noir: un mix vincente che a questo punto si spera possa avere un seguito con una possibile seconda stagione.