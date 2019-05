Il dating di Uomini e donne è arrivato davvero all'atto finale. In particolare le news sul Trono Classico indicano che tra mercoledì 29 maggio e venerdì 30 verranno trasmesse le scelte di Angela Nasti, Giulia Cavaglià e Andrea Zelletta. Stando ad alcune indiscrezioni riguardo il tronista tarantino, in villa avrebbe ricevuto una visita inaspettata.

Andrea dopo essere giunto al termine del suo percorso, è sempre più indeciso se continuare la conoscenza lontano dalle telecamere con Klaudia o con Natalia. Qualunque sia la sua scelta, Andrea sembra essere piuttosto soddisfatto di quanto è riuscito a creare in questi mesi con le due rivali in amore.

Nessun commento sulla visita, nessuna indiscrezione sull'identità del visitatore

Il tronista nelle scorse ore ha passato due giorni in villa con entrambe le corteggiatrici.

U&D, Andrea Zelletta riceve una visita inaspettata in villa.

Mentre Natalia e Klaudia si trovavano in stanza e visualizzavano cos'accedeva all'esterno della dimora romana, Andrea attraverso un messaggio le ha informate di una cosa molto importante: "Vi volevo dire che oggi non siamo da soli, ma c'è un'altra persona che sta arrivando".

Immediatamente al messaggio ricevuto, le due corteggiatrici hanno pensato ad un ritorno di Muriel Bassi. Quest'ultima durante una delle ultime puntate, aveva scelto di auto-eliminarsi.

Inoltre, aveva dato avito ad uno scontro piuttosto acceso con il tronista. Il ritorno di Giorgia sembrerebbe essere escluso, visto che la ragazza è stata eliminata dal tronista in carica.

Al momento la notizia su un presunto di ritorno di Muriel è solamente un ipotesi. Andrea Zelletta potrebbe aver ricevuto la visita anche di un amico come Andrea Damante oppure dei suoi familiari. Per sapere chi sia arrivato in villa durante una delle ultime esterne di Andrea, non resta che attendere la messa in onda della puntata.

Anticipazioni 29 maggio: la scelta di Angela

Angela Nasti come i suoi colleghi seduti sul Trono Classico è arrivata al termine del suo percorso. Il 29 maggio Canale 5 ha deciso di mandare in onda per prima la scelta di Angela Nasti. La tronista partenopea ha mostrato di essere molto indecisa tra Luca Daffrè e Alessio Campoli. Nelle prime immagini, verrà mostrato un Luca piuttosto infastidito dal comportamento di Angela. La tronista infatti, in villa avrebbe scelto di trascorrere alcuni momenti con Alessio a telecamere spente.

Daffrè a quel pnto avrebbe lasciato la sua stanza, ma di quello che è accaduto dopo non c'è nessuna notizia. Intanto, Chiara Nasti nonché sorella di Angela, ha confessato che la tronista è abbastanza agitata per il lieto evento. "Mercoledì ci sarà la scelta della mia sister, finalmente". Con tutta probabilità l'influencer sarà negli studi Elios per sostenere e supportare la sua sorellina.