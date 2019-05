Il dating show di Mediaset, Uomini e Donne è ormai giunto nella sua fase finale. I tronisti Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti hanno avuto a disposizione quasi un anno di tempo per poter scegliere la loro anima gemella e ora è il momento che decidano chi sarà tra i corteggiatori rimasti in gara il loro compagno di vita.

Quando sceglieranno quindi i tronisti? Stando alle anticipazioni che trapelano online, Giulia Cavaglia dovrebbe essere la prima a compiere la tanto attesa scelta, il 29 maggio.

Il giorno dopo toccherebbe ad Andrea Zelletta e infine ad Angela Nasti, il 31 maggio. Il motivo per cui le scelte dei tre tronisti si svolgeranno in questo modo dovrebbe essere dato dal fatto che le registrazioni all'interno della villa sono state fatte seguendo tale ordine.

Anticipazioni U&D: Giulia forse la prima a compiere la scelta

Dopo la conferma ufficiale che le scelte dei tre tronisti saranno in diretta televisiva, non restava che scoprire quando sarebbero state mandate in onda e soprattutto chi sarebbe stato il primo a scegliere.

Uomini e Donne, Giulia Cavaglià sarà la prima a scegliere

Proprio di recente il sito "Il vicolo delle news", ha riportato una notizia "uffciosa", dove possiamo leggere che la tronista Giulia Cavaglià sarà la prima a scegliere la sua anima gemella, esattamente mercoledì 29 maggio. Se tali indiscrezioni fossero vere, scopriremo finalmente chi tra Manuel Galiano e Giulio Raselli sceglierà la bella torinese.

Successivamente alla Cavaglià, il giorno dopo toccherebbe ad Andrea Zelletta, uno dei personaggi più discussi e amati di questa stagione del dating show, mentre Angela Nasti concluderà il suo percorso, assieme a questa stagione del programma, il 31 maggio.

"Il vicolo delle news" sostiene inoltre che la redazione avrebbe deciso di rispettare lo stesso ordine in cui si sono svolte le registrazioni all'interno della villa per mandare in onda le scelte dei tre tronisti.

Giulia tra Manuel e Giulio, Angela tra Luca e Alessio, Andrea tra Natalia e Klaudia

Se quanto riportato sul sito "Il vicolo delle news" fosse attendibile, assisteremo dunque tra non molto tempo al finale di questa stagione di Uomini e donne.

Giulia inoltre sarà la prima a compiere la scelta. Durante il corso della stagione, la bella torinese ha eliminato alcuni dei suoi corteggiatori, lasciando in gara soltanto Manuel Galiano e Giulio Raselli.

Il giorno dopo, Andrea Zelletta dovrà comunicare a Natalia oppure a Klaudia chi ha conquistato il suo cuore, dopo cinque mesi di corteggiamento, vari litigi e discussioni con entrambe le corteggiatrici. Infine Angela Nasti sceglierà chi tra Luca e Alessio sarà la sua anima gemella.

Insomma, si preannuncia un finale di stagione scoppiettante. I fan sono ormai ansiosi di scoprire come si concluderà questa stagione del dating show. Non ci resta che attendere ancora qualche altro giorno prima di scoprirlo.