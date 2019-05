Venerdì 31 maggio si concluderà la stagione 2018/2019 di Uomini e donne: l'ultima settimana di messa in onda del dating-show di Canale 5, sarà interamente dedicata alle decisioni finali di tutti i protagonisti, sia Over che giovani. Da mercoledì prossimo, in particolare, il pubblico assisterà alle puntate in diretta incentrate sulle scelte dei tronisti in carica. Stando a quello che riporta "Vicolo delle News", la prima a scegliere dovrebbe essere Giulia Cavaglià: dopo di lei, pare tocchi ad Andrea Zelletta e, in ultimo, ad Angela Nasti.

Uomini e Donne chiude con le scelte

Tra meno di una settimana, sapremo se Uomini e Donne si è chiuso con un lieto fine oppure no: nei prossimi giorni, infatti, sono previste le scelte dei tre protagonisti del Trono Classico. Per la prima volta dopo tantissimo tempo, Maria De Filippi ha deciso di non registrare le puntate in cui i tronisti prendono la loro decisione finale: per regalare l'effetto sorpresa al pubblico ed evitare la diffusione di anticipazioni, la conduttrice e la sua redazione hanno optato per la messa in onda in diretta.

Tra mercoledì 29 e venerdì 31 maggio, dunque, assisteremo alla conclusione dei percorsi dei tre ragazzi che negli ultimi mesi hanno animato la versione "giovani" del dating-show: ad ognuno di loro, infatti, sarà dedicata un'intera puntata.

Spoiler U&D: la Cavaglià la prima a decidere, Angela Nasti l'ultima il 31/05 (RUMORS).

Stando a quello che riporta "Vicolo delle News", la prima a scegliere dovrebbe essere Giulia Cavaglià: il noto blog, infatti, sostiene che gli addetti ai lavori avrebbero deciso di rispettare l'ordine cronologico con il quale sono stati registrati i weekend in villa dei tronisti con i loro corteggiatori.

Giovedì 30 maggio, invece, dovrebbe essere il turno di Andrea Zelletta: il tarantino, infatti, sarà chiamato a comunicare a Natalia e Klaudia la sua preferenza dopo oltre 5 mesi di frequentazione davanti alle telecamere.

La stagione 2018/2019 di U&D, dovrebbe chiudersi con la scelta di Angela Nasti: venerdì prossimo, infatti, pare sia prevista la decisione finale della napoletana tra Luca Daffrè e Alessio Campoli.

Trono Over: Ida e Riccardo non tornano insieme

A differenza del Trono Classico che si concluderà con tre puntate in diretta, la stagione del Trono Over di Uomini e Donne è finita alcuni giorni fa con una registrazione molto movimentata. Le anticipazioni che sono trapelate sul web, raccontano di un mancato lieto fine per una coppia che sembrava prossima al ricongiungimento: stiamo parlando di Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Dopo aver lasciato insieme la penultima puntata con la promessa di andare a cena, i due sono tornati in studio per confermare che le cose tra loro non funzionano: è stata la dama a mettere un punto definitivo a questo rapporto dopo aver sentito il cavaliere dire che non è più innamorato di lei.

Per Gemma Galgani, invece, la stagione si è chiusa con dei buoni presupposti per il futuro: la frequentazione con il signor Mario, infatti, procede a gonfie vele, tanto che i due si sono dati appuntamento sotto la Mole Antonelliana per scambiarsi il loro primo bacio passionale.