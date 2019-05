Prosegue l'appuntamento settimanale con la longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che continua a mantenere un ottimo livello di ascolti. Negli ultimi tempi abbiamo visto Marina profondamente contrariata dal ruolo di amministratore delegato affidato ad Alberto che sta ostacolando in ogni modo le decisioni della signora Giordano.

Clima di tensione alle imprese Viscardi

Gli spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 20 fino a venerdì 24 maggio svelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Marina (Nina Soldano).

Le anticipazioni della soap opera 'Un posto al sole'.

L'imprenditrice vorrà porre fine al clima di tensione verificatosi sul lavoro a causa dell'inganno dell’avvocato. Inoltre la Giordano avrà intenzione di liberarsi di una persona come Alberto che, a suo modo di vedere, sta facendo andare in declino il successo delle imprese Viscardi, ma quest'ultimo sembrerà avere la meglio rispetto alle intenzioni della signora Giordano che non saprà più in quale modo fermarlo.

Marina stanca di risolvere da sola la questione con Alberto

La situazione ai Cantieri si è aggravata dal momento in cui Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) ha deciso di fare un passo indietro rinunciando al ruolo di amministratore delegato e dando maggiori poteri ad Alberto (Maurizio Aiello).

Marina, nonostante i continui scontri con l'ex marito, sente il mancato supporto del padre di Filippo impegnato in una vicenda drammatica come la morte di Tommaso che ha sconvolto la famiglia Ferri. L'avvocato continuerà a essere inarrestabile e, dal punto di vista personale, vivrà inoltre la sua storia con la cameriera Clara.

Il dottor Ferri non vuole essere coinvolto nella querelle con l'avvocato

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Raffaele (Patrizio Rispo), felice insieme alla moglie per una sorpresa gradita che ha cambiato l'umore del portiere di palazzo Palladini.

Marina intanto deciderà di chiedere aiuto a Roberto che sta vivendo un momento delicato e non sembra avere la forza di tornare a impegnarsi nell'attività lavorativa. Il padre di Filippo (Michelangelo Tommaso), però, non vuole assolutamente farsi coinvolgere nello scontro tra Marina Giordano e Alberto e rifiuterà dunque la richiesta della signora Giordano. Quest'ultima, allora, metterà in atto una strategia contro Alberto decidendo di controllare il computer dell'amministratore delegato che potrebbe contenere qualcosa di importante, al punto da aiutarla in questa sua personale guerra.