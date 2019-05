Prosegue l'appuntamento settimanale con la longeva soap opera di Rai 3 'Un posto al sole' in onda sul piccolo schermo dal lontano 21 ottobre 1996. Gli ostacoli non mancano nella vita degli abitanti di palazzo Palladini. Un esempio si ritrova nella figura di Raffaele che non riesce a chiarire il rapporto con Diego, dopo che il primogenito ha deciso di lasciare la casa di famiglia. Padre e figlio hanno dimostrato di avere dei pareri completamente differenti; nei prossimi episodi della longeva soap opera Un posto al sole trasmessa tutti i giorni della settimana alle ore 20:45 e ispirata alla serie australiana 'Neighbours' i due avranno modo di confrontarsi nuovamente sulla delicata situazione.

Un posto al sole, anticipazioni settimanali

Il dispiacere di Raffaele per la decisione del figlio

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che vanno da lunedì 13 fino a venerdì 17 maggio fanno notare che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Raffaele. Il portiere di palazzo Palladini rimarrà deluso dalla decisione del figlio di uscire di casa e non riuscirà ad accettare la scelta del primogenito, al quale aveva proposto di prendere il suo posto di portiere.

Diego (Francesco Vitiello), però, ha deciso di cambiare lavoro accettando la mansione di agente assicurativo, mettendo nuovamente in discussione la sua vita.

Ornella è pronta a dare sostegno al marito

Raffaele non saprà in quale modo uscire da questa situazione e finirà per fare i conti con la solitudine per via di quanto successo con Diego. L'uomo, però, potrà fare affidamento sulla vicinanza della moglie. Ornella (Marina Giulia Cavalli) sarà pronta per dare dei validi consigli al consorte, spingendolo a ricucire i rapporti con il figlio.

Il portiere non riesce proprio ad accettare l'idea della distanza dai figli e l'arrivo di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) per poco tempo ha aumentato il suo risentimento, in quanto lo 'chef' Giordano ha subito dovuto lasciare la città di Napoli.

Renato cerca di stare vicino all'amico

Il Giordano Senior potrà contare sul supporto della consorte ma anche degli amici di sempre pronti a stargli vicino in questo momento complicato della sua esistenza. Il padre di Patrizio non riuscirà a mettere da parte l'orgoglio in merito alla scelta di Diego di andare a vivere da solo e non sarà pronto a fare un passo indietro.

Renato (Marzio Honorato) cercherà di aiutare Raffaele a uscire da questo periodo buio e avrà intenzione di tendergli una mano. Ornella e Renato si riveleranno un'ancora di salvezza per spingere l'uomo ad affrontare nel modo giusto la decisione di Diego. Infine Ornella spronerà il marito a recarsi nella nuova casa del figlio.