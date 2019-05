Sorprendono gli spettatori le avventure dei protagonisti della longeva soap opera di Rai tre 'Un posto al sole', ambientata nello storico palazzo Palladini. Ci sono nuovi colpi di scena. Le trame della soap riescono sempre a conquistare il pubblico grazie all'arrivo di new entry che permettono degli ulteriori cambiamenti. Proprio per questo, non potevano mancare le anticipazioni sulle puntate in onda dal 13 al 17 maggio.

Le anticipazioni delle puntate in onda questa settimana: un momento complicato per Otello

Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno da lunedì 13 fino a venerdì 17 maggio rivelano che Otello sarà molto presente nelle puntate di questa settimana e continuerà a regalare delle sorprese al pubblico.

Il nonno di Rossella (Giorgia Gianetiempo) dovrà trovarsi alle prese con una serie di equivoci pronti a mettere a repentaglio la sua vita. Gli spoiler, inoltre, pongono la concentrazione intorno al signor Testa in quanto rivelano che Otello farà i conti con un problema dovuto ai medicinali. L'uomo sarà protagonista di un equivoco che porterà ad uno scambio delle medicine e questa situazione vedrà coinvolti altri amici di Otello (Lucio Allocca). Si tratta di Michele (Alberto Rossi) e Raffaele (Patrizio Rispo) che si accorgeranno della situazione e proveranno a capire cosa sia successo.

Angela sconvolta dalle intenzioni di Ciro che spiazza la donna

Secondo le anticipazioni di Un Posto al Sole, ci saranno momenti di preoccupazione per lo stato d'animo di Otello che porterà a delle situazioni divertenti. Dunque il vigile sarà vittima a sua insaputa di un casuale, e non voluto, scambio di medicine. Spazio anche al personaggio di Ciro (Vincenzo Alfieri). Franco finirà per complicare la situazione nell'intento di provocare Prisco e l'azione dell'uomo porterà a delle preoccupanti conseguenze.

Ciro avrà un atteggiamento inaspettato nei confronti di Angela (Claudia Ruffo), dopo aver salvato la vita della donna e aiutato la polizia nell'arresto di Constantin. Il comportamento del pugile finirà per spiazzare la moglie del signor Boschi, costringendo la madre di Bianca a confrontarsi con il marito.

Giovanna (Clotilde Sabatino) sarà chiamata a mettere in atto una strategia per costringere Constantin a collaborare con la giustizia dandogli delle garanzie con l'intento di conoscere la verità su Prisco.

Infine Salvatore (Cosimo Alberti) si preparerà per l'incontro con il partner conosciuto sulla chat online. Filippo e Serena (Miriam Candurro) faranno i conti con una buona notizia legata alla questione ereditaria di Gigi Del Colle che sembrerà portare a una svolta inattesa.