Il popolare sceneggiato iberico “Una Vita” scritto dall’autrice Aurora Guerra continua ad ottenere degli ascolti positivi. Dagli spoiler delle puntate in onda su Canale 5 dal 12 al 18 maggio 2019, si evince che Blanca Dicenta avrà un incubo perché dopo essersi svegliata temerà di aver perso la creatura che porta in grembo. La malvagia Ursula invece continuerà ad intromettersi nella vita della figlia, dato che dopo averla fatta litigare con Leonor Hildago, la metterà ancora in cattiva luce.

Spoiler Una Vita, fino al 18 maggio: Blanca fa un brutto incubo, Ursula contro la figlia

L’ex governante farà intendere tramite una falsa testimonianza che Blanca si sia alleata con il cognato Diego Alday, per aiutare i minatori del giacimento d’oro.

Blanca crede di aver abortito, Arturo preoccupato per Silvia

Le trame della prossima settimana, annunciano che Rosina confesserà a Liberto di avere il timore che Flora non sia felice con il marito Inigo. Intanto i poliziotti affronteranno i rivoltosi del giacimento d’oro gestito da Rosina e Ramon: Diego in tale circostanza si nasconderà insieme ai lavoratori.

Pubblicità

Carmen dopo aver appreso che Blanca è venuta a conoscenza di ciò che sta accadendo tra la giustizia e gli operai, metterà al corrente Ursula. Quest’ultima per far rimanere da sola la figlia, svelerà al sindacalista Ribau dove si trovano i manifestanti: purtroppo nel bel mezzo dello scontro tra i membri della guardia civile e i ribelli perderà la vita un uomo. La figlia della Rubio accuserà Blanca di essere la colpevole della tragedia appena accaduta.

Martin deciderà di festeggiare il suo anniversario di matrimonio, invece Silvia su ordine di Carvajal accetterà di convolare a nozze con il generale Zavala. Il tenente Tamayo nutrirà subito dei sospetti sulla Reyes. Nel frattempo Blanca crederà di aver avuto un aborto dopo aver dormito. La primogenita della Dicenta respingerà per l’ennesima volta il marito, non appena cercherà di confortarla. Successivamente il promesso sposo di Silvia ordinerà a Tamayo di uccidere Velilla, per essersi rifiutato di tradire il nuovo monarca Alfonso XII.

Pubblicità

Liberto andrà a teatro in compagnia di Flora. Inigo dopo aver baciato Leonor le chiederà di dargli un’altra possibilità. Silvia sospetterà che Zavala abbia ucciso Velilla. Arturo confesserà alla Reyes di temere per lei, mentre Martin chiederà agli Hildago di aiutarlo ad organizzare una sorpresa per Casilda.

Samuel respinto dalla moglie, Ursula scrive una carta falsa a nome della figlia

L’investigatore Riera dopo aver dato nuove informazioni sulla famiglia Koval ad Ursula, farà delle avance a Carmen.

Pubblicità

L’Enraje farà una seconda proposta di matrimonio a Casilda. Il tenente Tamayo dirà al generale Zavala di stare attento a Silvia. Quest’ultima intanto rassicurerà il suo promesso sposo dicendogli di voler diventare sua moglie al più presto possibile. Inigo confesserà il suo amore a Leonor, mentre Ursula inviterà Samuel a farsi rispettare come marito da Blanca. Quest’ultima ancora una volta si rifiuterà di avere dei rapporti intimi con il marito. Silvia dirà a Zavala che i suoi familiari non potranno partecipare alle loro nozze. Flora rimprovererà Inigo per essersi avvicinato a Leonor, invece il generale Zavala chiederà ad Arturo di fargli da padrino il giorno del suo matrimonio. Martin e Casilda inviteranno tutti i signori di Acacias 38 a partecipare alla loro cerimonia nuziale. I lavoratori del giacimento d’oro giungeranno nel quartiere iberico accompagnati da Huertas e Diego. Susana venderà l’abito da sposa realizzato per la Escolano a Silvia. Leonor si riconcilierà con Blanca, credendo che non sia stato avvertito da lei Ribau. Intanto Inigo accetterà di fornire degli strumenti agli operai per non farli protestare a La Deliciosa. Samuel si scaglierà con un rivoltoso per aver disprezzato suo padre. Silvia rifiuterà la proposta di fuggire con il colonnello Valverde, dicendogli che si sposerà con Zavala. La Dicenta scriverà una carta falsa firmata dalla figlia Blanca, per far credere ai cittadini che lei e Diego si sono sempre sentiti per poter aiutare i manifestanti ad organizzare la sommossa.