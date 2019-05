Le trame di "Una vita" degli episodi in onda da domenica dodici maggio fino al diciotto, svelano che sarà difficile la situazione di Blanca, la quale sarà costretta a trascorrere il tempo con un uomo di cui non è innamorata. Inoltre, il Colonnello Valverde sarà triste, poiché saprà che Silvia convolerà a nozze con il macabro Zavala. La giovane Leonor non si sentirà ancora pronta a dare fiducia ad Inigo, in quanto sente ancora la nostalgia del suo amato Pablo. Colpi di scena ed intriganti vicende caratterizzeranno tale settimana.

Trame 'Una Vita': Un matrimonio senza amore

Donna Blanca soffre, poiché Diego non l'ha accettata come compagna. L'uomo sembra essere affetto da mercurialismo e così ha deciso di rinunciare a lei, lasciandola partire con Huertas per raggiungere i suoi possedimenti. Nel frattempo, Ursula cerca di dar vita ad una lite tra la scrittrice Leonor e Blanca, al fine di portare a compimento il proprio piano ed isolare dal mondo la fanciulla. Inoltre, Martin si sente pronto a risposarsi per la seconda volta con la bella Casilda.

Cattive ed inaspettate notizie arrivano al Colonnello, poiché gli Spoiler della serie raccontano che Zavala sposerà l'innocente Silvia.

Blanca è sempre più agitata ed il suo istinto le trasmette brutte sensazioni riguardo la gestazione che non si rivelerà molto semplice. La ragazza sognerà di avere delle abbondanti perdite, ma successivamente si risveglierà di soprassalto a causa dell'incubo.

Inutili si riveleranno le rassicurazioni da parte di Samuel. La vedova di Pablo inizierà a sospettare della serietà e della bontà di Inigo, il quale non dimostra di essere un brav'uomo.

Ursula vuole la verità sul suo difficile inizio

L'investigatore Riera continua a lavorare senza fermarsi. Le anticipazioni della soap targata Mediaset, affermano che Ursula scoprirà moltissimi dettagli sulla sua precedente 'vita' e sui suoi parenti, I Koval. Nervosa e piena di pensieri ed ansie, la donna inviterà Samuel a ricordare alla neo-mamma i suoi doveri in qualità di coniuge. La fanciulla però non concorderà con lei, tanto che continuerà a rifiutare le lusinghe del marito.

Nel frattempo, Leonor verrà inaspettatamente baciata da Inigo. La donna si sentirà offesa, poiché il suo cuore appartiene ancora a Pablo. Casilda accetterà di sposare Martin, nonostante egli sia già convolato a nozze in precedenza. Mentre Acacias è felice per le ottime notizie, Diego si trova nel bel mezzo di una accesa discussione con i lavoratori.

In conclusione, importante è la disperazione di Arturo, il quale sarà costretto ad accettare l'imminente unione tra Il generale e la sua Silvia.