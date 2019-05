Uno dei personaggi del popolare sceneggiato spagnolo “Una vita” nelle prossime puntate si macchierà le mani di sangue. Si tratta di Samuel Alday, che perderà il senno della ragione dopo essere stato smascherato dal padre Jaime. Il figliastro di Ursula Dicenta per impedire al genitore di svelare alla polizia di aver abusato della moglie, e di aver fatto credere a Diego di essere ad un passo dalla morte, si renderà protagonista di un gesto estremo.

Pubblicità

Pubblicità

Il marito di Blanca metterà fine all'esistenza dello scomodo genitore all'insaputa del fratello Diego. Quest'ultimo farà andare su tutte le furie Samuel, quando gli dirà di temere che sia successo qualcosa di brutto al loro padre.

Jaime smaschera Samuel, Diego continua ad essere ingannato dal padre

Negli articoli precedenti è stato anticipato che negli episodi italiani in onda fino al 25 maggio 2019, Samuel dopo essere stato condizionato dalla matrigna Ursula abuserà della moglie Blanca.

Spoiler Una Vita: la morte di Jaime, il sospetto di Diego sulla scomparsa del padre

Il convalescente Jaime oltre ad apprendere ciò che ha fatto il figlio alla consorte, farà una sconcertante scoperta. Il dottor Briz confesserà al gioielliere di avergli comunicato che Diego ha di nuovo contratto il mercurialismo su ordine di Samuel. L’Alday Senior pur avendo smascherato il secondogenito, preferirà non mettere al corrente la nuora dell'inganno che ha teso a lui e Diego. Successivamente quest'ultimo continuerà ad essere preso in giro dal padre, dato che gli lascerà credere che il medico gli ha dato una diagnosi sbagliata sulla sua malattia per colpa di un errore.

Pubblicità

A quel punto il marito di Ursula deciderà di non entrare in conflitto con Samuel, fino a lasciare insieme a lui Acacias 38 per poter incontrare dei clienti.

Ursula si sbarazza del corpo del marito, il terribile sospetto del cognato di Blanca

Jaime non appena farà ritorno nel quartiere iberico uscirà allo scoperto, scagliandosi contro il secondogenito per aver abusato di Blanca, e per aver fatto credere a suo fratello di essere di nuovo malato. L’Alday Senior perderà completamente le staffe, al tal punto da invitare il figlio a costituirsi alla polizia.

Samuel avrà una brutta reazione dopo aver ascoltato le parole del padre, visto che in preda alla rabbia lo strangolerà. Il marito di Blanca si sentirà subito devastato dopo aver messo fine all'esistenza del genitore, al tal punto da decidere di confessare il suo omicidio al commissario Mendez. A far desistere dal suo intento Samuel, sarà Ursula dopo aver trovato il corpo senza vita del marito; quest'ultima rassicurerà il figliastro, dandogli il suo aiuto per far sparire le tracce del delitto.

Pubblicità

Non appena la Dicenta si libererà della spoglia di Jaime, il marito di Blanca farà credere ai vicini di casa che il gioielliere si è recato all'estero. La versione di Samuel non convincerà Diego, che inizierà a sospettare che suo padre potrebbe essere in pericolo. I dubbi del cognato di Blanca aumenteranno, quando tramite un telegramma apprenderà che Jaime non si trova in una clinica svizzera.