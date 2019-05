A poche settimane dall'ufficializzazione del suo ritorno con Belen Rodriguez, Stefano De Martino ha rilasciato un'intervista ad un giornale della sua città su svariati argomenti. In merito alla separazione dall'argentina che lui ha voluto nel 2015, il ballerino ha detto che l'ha vissuta come un fallimento ma che ha fatto di tutto per riportare equilibrio e serenità nella sua famiglia. Nessun accenno da parte del conduttore di Made in Sud ai Gossip che lo vorrebbero prossimo a risposarsi e a dare un fratellino o una sorellina a Santiago.

Stefano De Martino: 'La separazione da Belen un fallimento, ho lavorato per la serenità'.

Stefano sulla rottura con Belen: 'Non sapevo cosa sarebbe accaduto dopo'

La rivista "I'm magazine" ha raccolto il primo sfogo di Stefano De Martino dopo il ricongiungimento con Belen Rodriguez: il ragazzo, infatti, si è raccontato senza filtri, toccando anche il delicato argomento della separazione.

Al giornalista che gli ha chiesto come ha vissuto l'addio alla moglie nel 2015, il napoletano ha risposto: "È stato un fallimento, non sapevo cosa sarebbe avvenuto e non potevo sapere se sarebbe stato definitivo".

Ricordiamo che è stato il 29enne a lasciare la moglie con un messaggio su Whatsapp pochi giorni prima di Natale, per poi pentirsene qualche mese dopo.

La seconda chance, però, l'argentina ha deciso di dargliela solo ultimamente quando, dopo aver chiuso la storia d'amore con Andrea Iannone, si è accorta di provare ancora un forte sentimento per il papà di Santiago.

A proposito di questo, il conduttore di Made Sud ha dichiarato: "Io ho lavorato tanto per ritrovare la serenità".

Stefano ha anche confermato di vivere un momento molto felice della sua vita sia dal punto di vista professionale che personale: il ritorno con Belen, infatti, è arrivato proprio quando la sua carriera in televisione è in ascesa, sia come presentatore dello show comico di Rai 2 che come commentatore in radio di The Voice of Italy.

Stefano dopo la pace con Belen: 'Ogni cosa è al suo posto'

Prima di rilasciare un'intervista esclusiva a "I'm magazine", De Martino aveva parlato soltanto con un giornalista di Oggi del riavvicinamento con la Rodriguez.

Mentre il ballerino si trovava in vacanza in Marocco con il figlio e la moglie, il settimanale di gossip ha reso pubbliche le sue dichiarazioni sulla pace che ha fatto felici i tantissimi fan di questa coppia.

"Sono sereno, il lavoro va bene e sto ricostruendo la mia vita", ha detto Stefano pochi giorni fa prima di puntualizzare che farà di tutto per proteggere la sua privacy.

All'interlocutore che gli chiedeva di dire qualcosa di più sul ritorno con Belen, il 29enne ha aggiunto: "Sono felice e credo che ogni cosa sia al suo posto, finalmente".

Queste parole del napoletano, confermano un'indiscrezione che ha impazzato per tanto tempo sui giornali e sui siti: dopo aver lasciato l'argentina nel 2015, il ballerino si è pentito quasi subito ed ha provato varie volte a riconquistarla invano. La showgirl, infatti, ha sempre preferito la stabilità che le dava Andrea Iannone, questo almeno fino allo scorso autunno: dopo aver mollato il pilota dopo circa 2 anni insieme, la Rodriguez ha scelto di restare da sola a lungo, probabilmente per capire per chi battesse realmente il suo cuore.