È una classifica molto particolare quella che ha stilato Italia Oggi di recente: il quotidiano, infatti, ha reso note le cifre che guadagnerebbero i conduttori più amati di Mediaset in un anno di lavoro. Tra le "Star Tv" più pagate, ci sarebbero Maria De Filippi (incasso riguardante solo i programmi che presenta e non la società Fascino), Paolo Bonolis e Gerry Scotti.

Barbara D'Urso, invece, raggiungerebbe i 6 milioni di euro l'anno sia per la conduzione di Pomeriggio 5 e Domenica Live, che per quella dei tanti show in prima serata che le affida la rete.

L'elenco dei 'Paperoni' di Mediaset

Il quotidiano Italia Oggi ha catturato l'attenzione dei media stilando una classifica dei conduttori più pagati di Mediaset: stando a quello che si legge in queste ore su tutti i siti d'informazione, sarebbero parecchi i volti di punta della rete del Biscione a percepire un incasso annuo che supera i 10 milioni di euro.

La "regina" di Canale 5, Maria De Filippi, guadagnerebbe questa cifre stellare soltanto per i programmi che presenta in una stagione Tv (Uomini e Donne, C'è posta per te, Amici, Tu si que vales); questi numeri sono destinati ad aumentare, se si sommano gli incassi che fa la Fascino, la società di produzione di cui è co-proprietaria.

Anche Paolo Bonolis e Gerry Scotti percepirebbero un cachet annuo di circa 10 milioni di euro per le loro prestazioni alla guida di show come Caduta Libera, Avanti un altro, Ciao Darwin e Striscia la Notizia.

Un'altro volto di punta di Mediaset, che nell'annata 2018/2019 è stata in onda praticamente tutti i giorni (tra prime time e daytime), è Barbara D'Urso: stando a quello che racconta Italia Oggi, la napoletana si porterebbe a casa un totale di 2 milioni di euro l'anno solo per i format che conduce durante la settimana.

Questo incasso raggiungerebbe i 6 milioni se aggiungiamo i tanti programmi in prima serata che Carmelita ha presentato in questo periodo: Grande Fratello, Live-Non è la D'Urso e la fiction La Dottoressa Giò.

I guadagni annui di Alessia Marcuzzi ed Ezio Greggio

Tra i presentatori Mediaset più pagati secondo Italia Oggi, ci sarebbero anche Ezio Greggio (che percepirebbe un cachet di circa 5 milioni e mezzo di euro) e Alessia Marcuzzi. La conduttrice romana, tra l'Isola dei Famosi e Le iene, intascherebbe circa 2,4 milioni di euro l'anno, una cifra nettamente inferiore rispetto a quella dei colleghi che abbiamo citato sopra.

Ci teniamo a precisare che l'elenco che abbiamo riportato, non ha ancora trovato conferma in fonti ufficiali: i guadagni che si dice portino a casa i volti più amati della rete del Biscione, al momento sono da prendere con le pinze perché questi numeri li ha resi pubblici un famoso quotidiano e non i diretti interessati o chi lavora con loro.