Oggi, lunedì 27 maggio, Barbara D'Urso ha annunciato a Pomeriggio 5 che accadrà di tutto all'interno della casa del Grande Fratello 16. La presentatrice partenopea infatti ha anticipato che si discuterà della storia d'amore che sta per sbocciare tra Francesca De André e Gennaro Lillio.

Inoltre, ci sarà un ingresso che romperà gli equilibri tra la quasi coppia: quello di Taylor Mega. Stando a quanto riporta Bitchyf, la sensuale influencer sarebbe molto apprezzata dal modello napoletano e questo potrebbe davvero infastidire la nipote di Faber.

I commenti degli utenti di Twitter sull'ingresso di Taylor

Il Grande Fratello era proprio nel destino di Taylor Mega, dato che il suo nome era nell'elenco dei probabili concorrenti. La bella influencer sta già facendo parecchio discutere grazie al suo stile di vita agiato e i flirt con vari personaggi famosi, tra cui Flavio Briatore, Sfera Ebbasta e Tony Effe della Dark Polo Gang.

Taylor Mega entrerà nella casa del Grande Fratello 16

Inoltre, tra gli utenti di Twitter c'è chi pensa che potrebbe avere parecchi scontri con alcune inquiline: "Taylor Mega al Gf? E' arrivato il momento di vedere la De André in versione Sayan" ha commentato uno. "Io non ci credo! Taylor Mega che entra nella casa e io non vedo l'ora di vedere le litigate che ci saranno tra lei, la Vignali e la De André" ha scritto un altro. Poi, qualcuno ha pensato che la bella friulana potrebbe avere una missione particolare: quella di sedurre Gennario Lillio. Insomma, come la prenderà Francesca De André? Sicuramente, ci saranno nuove scintille visto il suo carattere volitivo e vulcanico.

Spero che taylor entri con la missione di sedurre Gennaro 😂 #GF16 @TaylorMega_FP — Alessia Azzaro (@alex_0993) 27 maggio 2019

Taylor Mega al Gf? Bon, è arrivato il momento di vedere la De Andrè in versione Sayan. #gf16 pic.twitter.com/zkc31ZCuac — Camy.🎀 (@MilliSmilli) 27 maggio 2019

IO NON CI CREDO Taylor mega entra nella casa e io non vedo l'ora di vedere le litigate che ci saranno tra lei e Valentina vignali o Francesca #GF16 — 🌻 (@cecedrake____) 27 maggio 2019

La De André incontra Giorgio e Kikò si vedrà con Ambra

Le anticipazioni della terzultima puntata del Grande Fratello 16 non sono terminate.

Infatti, Francesca De André dovrà ascoltare le parole del suo ex fidanzato Giorgio Tambellini che, come annunciato dalla D'Urso, entrerà nella casa più spiata d'Italia. L'uomo dovrà chiarire la sua posizione in merito al suo presunto tradimento avvenuto prima che la De André partecipasse al reality. Non sappiamo che cosa accadrà, ma quello che è certo è che la nipote di Faber non sarà affatto contenta di rincontrare Giorgio. Poi, ci sarà un altro ingresso: quello di Ambra Lombardo che potrà fare una cena romantica assieme a Kikò Nalli con tutti gli sviluppi che quest'incontro porterà con sé.

Infatti, come sappiamo. l'hairstylist ha rilasciato delle dichiarazioni non molto incoraggianti per la bella professoressa: "Ho un grande punto interrogativo nella mia testa. Mi piace stare con i piedi per terra. Lasciamo che il tempo faccia il suo corso" ha detto Kikò in confessionale. Insomma, che cosa succederà tra i due? Decideranno di continuare a frequentarsi seriamente oppure tutto terminerà qui? Non ci resta che scoprirlo questa sera.