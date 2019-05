La nota soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, regala interessanti novità. Nelle prossime puntate, Hildegard Sonnbichler, interpretata dall'attrice Antje Hagen, rivoluzionerà la propria vita con un nuova ed emozionante avventura professionale. La donna diventerà una modella per la campagna pubblicitaria di Xenia. Di seguito alcune anticipazioni relative alle prossime puntate della fiction.

Hildegard diventa la nuova testimonial di Xenia

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Annabelle, la figlia di Christoph, continuerà a screditare i prodotti della compagnia della madre Xenia.

Tempesta d'amore, anticipazioni: Hildegard diventerà la modella di Xenia.

Quest'ultima per tale ragione deciderà di avviare una nuova campagna pubblicitaria per sponsorizzare la sua 'Miss X'. In seguito, Xenia sceglierà di avere come testimonial della sua nuova promozione Hildegard. La Saalfeld, per riuscire a convincere la donna ad accettare la proposta, la inviterà nel suo solarium, offrendogli un trattamento di bellezza. Durante tale occasione, la donna chiederà alla Hildegard se ha l'intenzione di prendere parte al provino per diventare una sua modella.

La cuoca sarà notevolmente meravigliata per l'offerta ricevuta, ma inizialmente rifiuterà. Poi Hildegard accetterà di farsi scattare diverse foto da Jessica, le quali otterranno un successo incredibile e colpiranno anche Alfons. Quest'ultimo sarà talmente tanto affascinato dagli scatti come modella di sua moglie, che consiglierà alla donna di accettare il nuovo lavoro. Infine la Sonnbichler si farà convincere dal marito e accetterà di diventare il nuovo volto di 'Miss X'.

Hildegard e il 'triangolo' amoroso

Nelle prossime puntate, Hildegard sarà coinvolta inaspettatamente in un 'triangolo' amoroso, che vedrà come protagonisti suo marito Alfons e Werner. Quest'ultimo, proprietario del Fürstenhof, è rimasto da solo dopo essersi separato nuovamente da Charlotte, l'amore della sua vita. Durante un evento di beneficenza, Hildegard e Alfons balleranno insieme un appassionato valzer, dopo il quale l'uomo rimarrà totalmente conquistato e affascinato dalla donna.

La Sonnbichler si ritroverà così senza volerlo nel bel mezzo di un triangolo amoroso tra Werner e suo marito Alfons.

In attesa delle nuove puntate di Tempesta d'amore, si rammenta che tutti gli episodi già andati in onda possono essere guardati in streaming online registrandosi gratuitamente sul sito ufficiale dedicato MediasetPlay.it.