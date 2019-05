Gli spoiler della nota soap opera tedesca Tempesta d'amore riservano come sempre entusiasmanti novità. Nelle puntate che andranno in onda da domenica 19 a sabato 25 maggio, Joshua e Denise cercheranno di rimanere fuori dagli intrighi familiari e passeranno la giornata al lago.

In seguito i due giovani si ritroveranno all'atelier, luogo in cui si presenterà inaspettatamente una situazione romantica. Per tale ragione Denise tornerà ad illudersi. Nel frattempo Tina proverà a dimenticare Robert e tramite il consiglio di Hildegard compilerà una lista di difetti dell'uomo. Poi la strana lista finirà nelle mani sbagliate e il contenuto verrà poco dopo svelato a molte persone.

Hildegard e Werner danzano insieme

Nelle puntate di Tempesta d'amore, come detto quelle che verranno trasmesse dal 19 al 25 maggio, Boris sentirà l'assenza di Tobias e per tale ragione deciderà di incontrare l'uomo.

Tempesta d'amore, anticipazioni dal 19 al 25 maggio.

In seguito i due fidanzati capiranno che hanno bisogno di altro tempo per potersi fidare nuovamente l'uno dell'altro. Intanto Hildegard andrà insieme a Werner ad un ballo di beneficenza. Poi i due balleranno un appassionato valzer. Successivamente, Werner verrà colpito inaspettatamente dalla cuoca, poi l'uomo chiederà aiuto a Hildegard per la sua nuova fondazione. Dopo la donna accetterà la richiesta in cambio di una certa condizione. Successivamente Paul chiederà ad Alfons informazioni sulla pesca, poiché vorrà attirare l'attenzione del padre di Romy. Nel frattempo Joshua si ritroverà in un'ambigua e disperata situazione, nella quale dovrà decidere se salvare se stesso oppure suo nonno.

Joshua in pericolo di vita

Boris sceglierà di mettersi contro Christoph e così appoggerà Tobias. Joshua verrà ricoverato in ospedale e sarà in pericolo di vita. Successivamente Annabelle e la sorella si recheranno immediatamente dal giovane. In seguito Denise sarà colta inaspettatamente dalla passione e bacerà Joshua. Successivamente Werner si sentirà parecchio riconoscente con suo nipote, poiché per lui ha rischiato la vita per cavarsela. Intanto Tina cercherà di farsi perdonare per la lista compilata con i difetti di Robert.

Poi Alfons non le renderà le cose molto semplici da gestire. Poi Hieronymus Ehrlinger, il padre di Romy, un uomo parecchio severo, arriverà al Fürstenhof. Infine Romy vorrà presentare Paul a suo padre, ma scoprirà che i due si conoscono già e inoltre si odiano.