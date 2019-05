La bella e dolce intesa nata al Grande Fratello 16 tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo (eliminata dal programma quasi due settimane fa) non poteva lasciare del tutto indifferente Tina Cipollari. Quest'ultima, infatti, ha rilasciato un'intervista al magazine "Sono", nella quale si è soffermata proprio sulla presunta scintilla che sarebbe scoccata nella casa di Cinecittà tra l'ex marito e l'insegnante siciliana. Dopo aver chiarito di non aver provato alcuna gelosia, l'opinionista di Uomini e Donne non ha nascosto che le è sembrato piuttosto strano vedere l'ex coniuge alle prese con un nuovo coinvolgimento sentimentale, aggiungendo che secondo lei l'ex gieffina al di fuori del contesto del reality show (dove tutto risulta molto amplificato) difficilmente riuscirebbe a reggere il confronto con Chicco, poiché: "Lui è uno che ama molto la leggerezza".

Tina Cipollari ha parlato di Kikò e Ambra - bitchyf.it

Subito dopo Tina non ha risparmiato una frecciatina ad Ambra, evidenziando che non sarà mai come lei e rincarando la dose nel momento in cui ha detto che Kikò non riuscirà mai a trovare un'altra donna come l'ex moglie, aggiungendo che anche l'hairstylist ha una personalità molto particolare, poiché: "Con lui non puoi importi e fare la maestrina". L'ex vamp ha anche svelato che uno dei suoi figli, Francesco, le ha chiesto di recuperare il suo rapporto con il padre ma lei, dopo averci riflettuto a lungo, ha deciso di non fare nessun passo indietro perché: "Kikò e io eravamo eravamo entrambi stanchi". Tuttavia, quando il figlio sarà un po' più grande, sarà pronta a spiegargli meglio e in maniera più approfondita la situazione.

Il chiarimento di Tina sui social: 'Non ho e non avrò nulla in contrario'

Le dichiarazioni di Tina Cipollari hanno fatto fin da subito discutere l'opinione pubblica, soprattutto per quanto concerne i suoi dubbi su un'eventuale relazione tra l'ex marito e Ambra Lombardo. Per evitare di generare inutili polemiche, l'opinionista ha corretto il tiro delle sue affermazioni intervenendo sui social network e dicendo che non è affatto contraria ad una probabile storia d'amore tra Kikò e l'insegnante di Ragusa, augurandogli tanta felicità e un lungo e soddisfacente percorso nella casa del Grande Fratello 16.

Nelle battute finali del suo chiarimento, Tina ci ha tenuto comunque a ricordare che secondo lei è ancora troppo presto per parlare di "fantastica storia d'amore" tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo, poiché al momento si tratterebbe solo di una bella conoscenza. Del resto, l'ex moglie del concorrente del GF16 ritiene che l'amore sia una cosa completamente diversa, un sentimento che va vissuto quotidianamente e che di certo "non si studia sui banchi di scuola".