L'ex marito di Tina Cipollari, Kikò Nalli è attualmente un concorrente del Grande Fratello 16. Il famoso hair-stylist è entrato a far parte del reality show con l'obiettivo di incontrare una donna che gli facesse perdere la testa. A quanto pare, ci è riuscito in pieno. L'avvenente professoressa Ambra Lombardo gli ha dato del filo da torcere. Purtroppo per i due, però, la ragazza è stata subito fatta fuori al tele-voto. Nel corso della precedente puntata del GF 16, l'ex concorrente è entrata in casa per salutare Kikò e gli ha fatto un discorso molto toccante.

Tina Cipollari parla di Kikò e scredita Ambra: 'Non troverà mai una come me'

L'episodio è terminato con un bacio appassionato. Tina Cipollati, in tale occasione, aveva commentato l'avvenimento dicendo: "Fosse la volta buona". A distanza di un po' di tempo, però, sembra proprio che la donna stia cambiando un po' idea. Durante un'intervista con il settimanale "Sono", ha svelato di aver provato una strana sensazione nel vedere quel bacio e poi ha detto: "Ambra non sarà mai come me".

Tina Cipollari svela l'inaspettata richiesta del figlio

A quanto pare, Tina Cipollari non ha preso così tanto di buon grado la questione del nuovo flirt tra il suo ex marito e Ambra Lombardo.

Nonostante l'esuberante opinionista stia per convolare a nozze con un altro uomo, vedere il suo ex intento a frequentare un'altra donna in diretta televisiva non è stato proprio il massimo. Per questo motivo, nel corso di un'intervista ha svelato delle cose mai dette prima d'ora. Parlando del bacio andato in onda tra Kikò e Ambra, Tina ha detto di aver provato uno strano effetto. Non si è trattato di gelosia, ma comunque di un qualcosa di strano.

Inoltre, l'opinionista ha svelato anche che, dopo quell'episodio, uno dei suoi tre figli le ha chiesto di ritornare con Kikò. La Cipollari ha ammesso di essere rimasta spiazzata da tale richiesta. Da un lato avrebbe voluto rispondere di sì al figlio, d'altro canto, però, non ha potuto mentire e gli ha detto: "Ti spiegherò quando sarai più grande".

Ambra e Kikò non dureranno al di fuori? Le parole della Cipollari

Dopo aver svelato questo fatto inedito, Tina Cipollari è passata a parlare direttamente di Ambra. Nel caso specifico l'opinionista ha detto che la professoressa è davvero una bella donna, tuttavia, non potrebbe avere vita lunga al di fuori con Kikò. Lui è una persona molto particolare, che ha bisogno di continui stimoli e Ambra non sembra la persona adatta.

Inoltre, la Cipollari ha anche detto: "Non sarà mai come me, non troverà mai una come me, nemmeno se mi clonassero". Insomma, la fedele ospite fissa di Maria De Filippi sembra essere molto convinta di "vincere" nella competizione contro l'avvenente ex concorrente del GF. Cosa penserà Kikò di queste altre dichiarazioni?