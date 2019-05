Nelle ultime settimane il caso Pamela Prati ha fatto discutere molto sul web e sui social. Proprio di recente si è scoperto che il fidanzato della showgirl, Mark Caltagirone, sarebbe soltanto immaginario e che il matrimonio sarebbe stato dunque solo una finzione messa in scena dalla socia di Eliana Michelazzo, Pamela Perricciolo.

Eliana aveva sempre dichiarato di aver conosciuto Mark, ma nei giorni scorsi ha dovuto fare dietrofront, rivelando la verità e aggiungendo inoltre di essere una vittima degli 'scherzi' organizzati dalla Perricciolo da ben dieci anni.

Pubblicità

Pubblicità

Riguardo la Michelazzo è stata inoltre rispolverata una vecchia storia di dieci anni fa. Risale al periodo in cui una giovane Eliana aveva preso parte a Uomini e donne nel ruolo di corteggiatrice. A causa dei suo rapporto poco felice con Tina Cipollari, quest'ultima fu vittima di una lettera minatoria. Era il 2009, è una vecchia storia, ma alla luce dei riflettori di cui 'gode' in questo momento l'ex corteggiatrice del dating show, è tornata in auge anche se, in fin dei conti, con il caso Prati-Caltagirone non c'entra nulla.

Tina Cipollari e la lettera minatoria ricevuta nel 2009

U&D: Tina Cipollari nel 2009 ricevette una lettera minatoria

Nel 2009, ormai dieci anni fa, Eliana Michelazzo partecipò al dating show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne come corteggiatrice del tronista Federico Mastrostefano che all'epoca preferì come compagna Pamela Compagnucci anzichè l'attuale manager della Prati. Durante quell'edizione, Eliana ha avuto diverse discussioni con l'opinionista Tina Cipollari in quanto quest'ultima non apprezzava il suo comportamento.

Pubblicità

Proprio la Cipollari allora ricevette una lettera minatoria con scritto che se avesse continuato ad attaccare Eliana, le conseguenze sarebbero state spiacevoli.

Nella circostanza, Eliana smentì tutte le accue

L'opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari all'epoca credeva che la lettera minatoria le fosse stata inviata dalla stessa Michelazzo o, comunque, da qualcuno molto vicino all'attuale manager di Pamela. Ciò nonostante Eliana aveva riferito di non essere stata lei a mandarla.

Chiaramente questa vicenda è stata tirata fuori dalla naftalina in seguito al caso Prati che ha coinvolto anche Eliana. Intanto, la manager mercoledì sarà presente a Live - Non è la D'Urso e, sebbene non si sappia fino in fondo tutto ciò che sarà detto nel corso della trasmissione, ci si attende la confessione ormai scontata che Mark Caltagirone non è mai esistito.

L'agenzia della Perricciolo? 'Una setta' secondo Emanuele Trimarchi

Intanto l'immagine che viene fornita su Pamela Perricciolo non è certamente delle migliori.

Pubblicità

Molti volti noti che hanno lavorato con l'agenzia, successivamente l'hanno abbandonata parlandone molto male durante alcune loro interviste in tv. Per esempio Emanuele Trimarchi, ex tronista del dating show di Mediaset, di recente ha espresso la sua opinione sul caso Pamela Prati a Live - Non è la D'Urso. "È entrata nella setta", aveva affermato allora l'ex tronista.