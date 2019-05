Le avventure della soap opera di origini spagnole “Il Segreto” scritta da Aurora Guerra e trasmessa su Canale 5 continuano ad essere ricche di colpi di scena esclusivi. Le anticipazioni degli episodi che i telespettatori italiani vedranno tra qualche mese, svelano che Fernando Mesia dopo essere riuscito a sbarazzarsi di Gonzalo Castro si appresterà a lasciare il paese. Quest'ultimo per rispettare il patto sancito con il suo acerrimo nemico del passato, dirà addio in modo definitivo ad Esperanza e Beltran dopo averli riabbracciati.

Trame Il Segreto: Fernando disposto a rimanere a Puente Viejo solo su richiesta di Maria

Proprio quando il figlio del defunto Olmo sarà sul punto di abbandonare la villa, verrà fermato da Raimundo Ulloa, che farà il possibile per non farlo allontanare da Puente Viejo. Francisca Montenegro la penserà diversamente dal marito, infatti non vorrà accettare per nessun motivo le condizioni di Fernando: in particolare quest'ultimo pretenderà che sia Maria a chiedergli di restare.

Francisca rinuncia ad uccidere Fernando, Raimundo preoccupato per la moglie

Nelle prossime puntate italiane, Francisca uscirà allo scoperto, minacciando di morte Fernando Mesia per aver aiutato Fulgencio a ridurla in uno stato catatonico.

Fortunatamente la dark lady desisterà dal suo terribile intento, grazie al marito Raimundo. La Montenegro dopo aver comunicato a tutti gli abitanti di essere viva, e decisa a riprendersi il suo potere, si sentirà parecchio male per via delle torture subite nell'istituto psichiatrico del defunto cugino. La matrona oltre a fare fatica a nascondere la sua stanchezza fisica, avrà dei problemi di memoria, e non riuscirà a dormire a causa di brutti incubi che la tormenteranno.

L’Ulloa non appena noterà le disperate condizioni di salute della sua amata, le chiederà di non lavorare troppo fino a quando non si riprenderà del tutto.

La proposta dell'Ulloa, Il Mesia disposto a restare alla casona ad una condizione

A quel punto, il padre di Emilia ordinerà a Fernando di continuare a gestire gli affari di sua moglie come ha fatto da quando ha rimesso piede a Puente Viejo, dopo aver ricevuto l’approvazione della stessa. Il Mesia ancora convalescente per aver rischiato di perdere la vita, per mettere in salvo Esperanza e Beltran, accetterà di non abbandonare la cittadina iberica su richiesta di Raimundo per gestire i conti della villa, ma ad una condizione.

Intanto l’Ulloa non essendo a conoscenza che suo nipote Gonzalo Castro si è allontanato dai suoi cari dopo aver ricevuto 2 milioni di pesetas dal Mesia, inizierà a credere che l’ex marito di Maria sia veramente cambiato in positivo. Purtroppo Fernando metterà in atto un’altra delle sue strategie, dato che preciserà a Raimundo di essere disposto a rimanere nel quartiere iberico soltanto se glielo chiederà la Castaneda. Il marito di Francisca pur essendo rimasto spiazzato dalle parole del Mesia, cercherà di convincere Maria a trattenerlo alla casona.