Prosegue l'appuntamento con la soap opera spagnola “Il Segreto” prodotta da Boomerang Tv e scritta da Aurora Guerra. Negli articoli precedenti incentrati su questo sceneggiato, è stato già anticipato che nelle puntate iberiche attuali Antolina ha fatto finire in prigione Elsa Laguna dopo averla denunciata per adulterio, precisamente per aver intrapreso una tresca clandestina con suo marito Isaac Guerrero. E' in arrivo una clamorosa svolta nei capitoli che andranno in onda su “Antena 3” da lunedì 6 a venerdì 10 maggio 2019.

Trame Spagna, Il Segreto: Antolina decide di partire, Prudencio tradito dal suo dipendente

L’ex ancella rinuncerà a stare al fianco del consorte, dato che comunicherà a Dolores di aver deciso di abbandonare Puente Viejo in modo definitivo. Il nuovo personaggio Marchena, invece dopo aver dato numerosi consigli al suo datore di lavoro Prudencio Ortega, lo tradirà, svelando alla sua padrona Francisca Montenegro il patto che ha stretto con Severo Santacruz riguardo il denaro che gli ha dato in prestito.

Isaac scopre la verità sull’aggressione di Elsa, Prudencio segue il consiglio del fratello

Gli episodi spagnoli in onda la prossima settimana si preannunciano scoppiettanti.

Gli spoiler dicono che la new entry Saturna troverà molto divertente il fatto che Onesimo e il sergente Meliton si siano presi una cotta per lei. Intanto Francisca verrà infastidita nuovamente dalla presenza di Fernando e Maria Elena, che diranno a tutti i membri della casona che presto convoleranno a nozze. Gli uomini di Molero aiuteranno Severo a vendicarsi, dato che prepareranno su richiesta dello stesso un ordigno. Isaac, dopo aver appreso che Elsa è stata aggredita per ordine di sua moglie Antolina, affronterà la diretta interessata dicendole di essere disposto a denunciarla se non ritirerà l’accusa contro la sua ex fidanzata.

Prudencio grazie al fratello Saul, non metterà più fretta al Santacruz per farsi dare il denaro che gli ha prestato, agendo contro la volontà della Montenegro. Quest’ultima non appena scoprirà che il minore degli Ortega non si è adeguato alle sue condizioni tramite il suo alleato Marchena, andrà su tutte le furie. Nel frattempo Elsa dopo essere sopravvissuta alle torture subite durante la reclusione in prigione, riabbraccerà il suo amato Isaac. Contemporaneamente alla liberazione della sua rivale in amore, Antolina spiazzerà i Castaneda.

Antolina decisa a lasciare il paese, Marchena ingaggiato da Francisca

In particolare Matias e Marcela verranno a sapere che l’ex ancella ha messo al corrente la madre di Hipolito, della sua decisione di voler sparire dal quartiere iberico. Il Santacruz continuerà a portare avanti il suo piano diabolico, mentre Irene, pur avendo saputo da Prudencio che suo marito potrà saldare il debito contratto l’anno prossimo, non riuscirà a stare serena. Consuelo dopo essersi accorta che la Laguna non si è ancora ripresa del tutto nonostante abbia ricevuto le dovute cure mediche dal dottor Zabaleta, metterà in guardia Isaac.

Marchena uscirà allo scoperto, dato che darà dimostrazione di essere stato ingaggiato da Francisca, dopo aver svelato alla matrona l’accordo che Prudencio ha stretto con Severo. Per finire il dipendente di quest’ultimo, pretenderà di non svolgere più nessun incarico per la Montenegro dopo aver fatto la spia.