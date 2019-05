Prosegue l'appuntamento settimanale con la longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che ottiene sempre ascolti al di sopra delle aspettative incuriosendo un pubblico eterogeneo. I protagonisti di palazzo Palladini stanno attraversando un momento complesso che li sta riportando al ricordo del passato. Un esempio si ritrova in Franco che ha dovuto fare i conti con il ritorno di Prisco deciso a mettere in atto la sua vendetta nei confronti del signor Boschi.

Il camorrista ha ingaggiato una persona deputata a fare del male al marito di Angela che ha avuto un contributo rilevante nell'arresto dell'uomo di malaffare. Le anticipazioni di questi episodi svelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Giovanna. Si tratta di un ritorno importante per l'attrice che è stata assente per un breve periodo di tempo ma è pronta per dare un contributo all'amico Franco. Gli spoiler delle puntate dal 13 al 17 maggio sottolineano che il commissario Landolfi avrà un ruolo rilevante per avviare le ricerche volte all'arresto di Gaetano (Fabio De Caro).

Il contributo di Ciro si rivelerà fondamentale per aiutare la polizia ad arrestare Constantin accusato di aver aggredito Franco (Peppe Zarbo) e Angela. L'arresto del complice di Prisco aprirà nuovi spiragli e potrebbe dimostrarsi rilevante per far venire fuori la verità in merito a questa vicenda.

Si complicano i piani di Prisco dopo l'arresto del giovane Constantin

Giovanna avrà il compito di avviare l'interrogatorio volto a scoprire la verità sul conto di Prisco ma il commissario tenterà di mettere in atto una strategia per spingere il detenuto a raccontare tutta la realtà dei fatti.

Tuttavia, i tentativi continui di Giovanna non porteranno agli effetti sperati e non ci saranno i presupposti per procedere all'arresto di Gaetano. Quest'ultimo, però, si renderà conto di quanto sia divenuta complessa la situazione sentendo la pressione delle forze dell'ordine.

Una decisione importante per Filippo e Serena: si tratta dell'eredità

Un altro capitolo riguarda i personaggi di Filippo e Serena che cercano di superare il dolore dovuto alla morte di Tommaso.

Il dottor Sartori potrà contare sul supporto ricevuto dalla moglie e ci saranno delle sorprese inaspettate per i due coniugi. Arriverà una notizia pronta per spingere Filippo e la moglie a prendere una decisione importante volta a fare la giusta valutazione. Si tratta dell'eredità di Gigi Del Colle che tornerà ad essere una tematica importante all'interno della soap opera.