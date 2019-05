Tensione alle stelle tra Armando Incarnato e Barbara De Santi nel corso della puntata odierna del trono over di Uomini e donne. La discussione si è accesa dopo che Gemma ha ringraziato il cavaliere per averle poggiato la giacca sulle spalle dopo che Tina Cipollari le aveva lanciato un secchio d’acqua fredda.

Nella questione si è inserita l’insegnante mantovana che, nel rivolgersi a Gemma, ha attaccato Armando: “Stai ringraziando la stessa persona che va dicendo in giro che io, te e Valentina prendiamo soldi per partecipare a Uomini e Donne”. Immediata la replica del cavaliere che ha affermato di essere infastidito dal comportamento della De Santi e, soprattutto, dal fatto che lei controlla sempre il suo profilo social. “Su quel profilo condivido dei ricordi con mia figlia e siccome lei sta crescendo non voglio che vengano letti certi commenti”.

Armando Incarnato ha lasciato Uomini e Donne dopo la lite con Barbara De Santi

La discussione si è ulteriormente accesa quando Barbara ha affermato che non dà un bell’esempio alla figlia. A questo punto il cavaliere ha preferito lasciare la trasmissione: “Sei una persona volgare e cattiva, resterai sola per tutta la vita”. In seguito Armando si è sfogato con un lungo post pubblicato sul profilo Instagram che poi ha parzialmente rimosso. “Hai toccato il fondo, mi hai attaccato sul mio essere padre. Alcune assenze fanno più rumore delle presenze”.

L'affondo di Barbara: 'Hai detto che io, Gemma e Valentina prendiamo soldi'

Nelle ultime settimane Armando Incarnato e Barbara De Santi non se le erano mandate a dire. Un botta e risposta al veleno con il cavaliere che aveva accusato la dama di voler proseguire la conoscenza con un corteggiatore per partecipare a Temptation Island. Dall’altra parte la dama ha affermato di aver ricevuto numerose segnalazioni sul napoletano. Nel corso della puntata odierna le tensioni hanno raggiunto l’apice dopo che la De Santi ha accusato Armando di aver riferito che lei, Gemma e Valentina prendono soldi per partecipare al trono over.

Da parte sua Incarnato ha dichiarato di non gradire alcuni post che vengono pubblicati sul profilo personale: “In una diretta Instagram ho invitato chi segue il mio personaggio a commentare sulla pagina ufficiale di Uomini e Donne perché sul profilo condivido dei ricordi con mia figlia”.

Barbara ha ribattuto che non è un bell’esempio per la figlia ed a questo punto il cavaliere ha preferito lasciare lo studio affermando che la dama è una persona cattiva e che pubblica sui social foto senza veli. Su Instagram il cavaliere ha aggiunto che dietro le quinte la De Santi avrebbe rincarato la dose.

Incarnato: 'Ringrazia la redazione che non ha fatto ascoltare quanto veleno hai dentro'

Nello specifico Incarnato ha aggiunto che l’insegnante mantovana ha affermato, lontana dalle telecamere, che è un cattivo padre e che la figlia lo capirà quando sarà più grande. “Ringrazia la redazione che per privacy nei confronti di una minore non ha fatto ascoltare a tutta Italia quanto veleno hai dentro di te”. Armando ha aggiunto che il pubblico invitava la De Santi a lasciare lo studio: “Sono un ragazzo perbene e mi ritengo un padre pieno d’amore.

Ti ringrazio tanto perché la mia uscita è giustificata da qualcosa che ha un valore enorme ovvero la mia dignità di uomo e di padre”. Armando ha chiuso il post sottolineando che certe assenze fanno più rumore di alcune presenze.