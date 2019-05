In una recente intervista a U&D Magazine, Rocco Fredella ha voluto spiegare i motivi che l'hanno spinto ad abbandonare il trono over di Uomini e donne, rivelando le sue difficoltà economiche seguite alla perdita del lavoro. Questo fatto, unito alla consapevolezza di non riuscire a trovare il vero amore all'interno del programma, lo hanno indotto a lasciare la trasmissione di Maria De Filippi. Nel corso dell'intervista, Fredella è tornato a parlare della sua ex Gemma Galgani, ritenuta dall'uomo, un vero e proprio personaggio, interessata solo a fare spettacolo, una donna che lo ha usato, distruggendolo. Parole dure quelle di Rocco, che testimoniano il momento di difficoltà che sta attraversando.

L'ex cavaliere del trono over Rocco Fredella si è raccontato a U&D Magazine, dove ha parlato dei motivi che lo hanno spinto a lasciare il parterre maschile di Uomini e donne. Convinto che nel programma non sarebbe mai riuscito a trovare l'amore vero, Fredella ha rivelato anche, di avere seri problemi economici, a seguito della perdita del lavoro. Tutto ciò quindi, lo ha indotto a lasciare il trono over.

Fredella ha sempre ribadito di voler trovare una donna con cui condividere la quotidianità e, questo, insieme alla recente perdita del lavoro, gli ha fatto letteralmente mancare la terra sotto i piedi. Le serate a cui ha partecipato come volto noto di Uomini e donne, non gli hanno fruttato il denaro necessario per vivere, a dispetto delle accuse di Gemma. L'ultimo periodo quindi, è stato vissuto molto male dall'ex cavaliere che, durante le ultime puntate di Uomini e donne, si è sfogato ed ha pianto decidendo poi di abbandonare la trasmissione.

Dopo l'addio al trono over Rocco si scaglia contro Gemma

Sulle pagine di U&D Magazine l'ex cavaliere è tornato quindi a parlare della sua ex Gemma Galgani, ribadendo il suo interesse sincero verso la dama torinese. Parlando della donna, Rocco non ha avuto certo parole tenere, scagliandosi contro la torinese ed accusandola di essere un personaggio interssata solo a fare spettacolo. Un teatrino a cui lui ha partecipato per un certo periodo, solo per vedere sino a che punto la Galgani volesse arrivare.

Stando alle dichiarazioni di Fredella, Gemma non sarebbe mai stata interessata a lui, testimonianza ne è il fatto che la dama si sia innamorata di Stefano in una manciata di minuti. L'ex cavaliere inoltre ha accusato la Galgani di averlo distrutto, motivo per il quale nell'ultimo periodo è stato così male. L'ex cavaliere inoltre, ribadisce che rifarebbe tutto ciò che ha fatto durate la sua permanenza a Uomini e donne, tranne la sorpresa al Castello.

In attesa di scoprire se la decisione di Rocco sarà realmente definitiva, ricordiamo che Uomini e donne torna a tenerci compagna tutti i pomeriggi su canale 5 a partire dalle 14,45.