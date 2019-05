Oggi è appena andata in onda la prima delle tre dirette di Uomini e donne. In questa occasione, il pubblico da casa ha assistito alla scelta della tronista Angela Nasti. La ragazza ha scelto Alessio, il quale le ha risposto in modo affermativo. I due, quindi, si sono lasciati coccolare da una pioggia di petali rossi.

Come era stato già preannunciato, le tre scelte sono tutte in onda in diretta. Questa è stata la decisione di Maria De Filippi e di tutta la produzione nel tentativo di evitare il fastidioso effetto spoiler e per abbreviare i tempi. Ad ogni modo, questo cambiamento ha destabilizzato molto i presenti. Soprattutto Tina Cipollari è apparsa alquanto provata dalla diretta. La donna ha detto di sentirsi costretta. Al termine della messa in onda, pur di scappare subito via dallo studio, è inciampata rischiando quasi di cadere a terra.

Diretta Uomini e Donne: Angela sceglie Alessio

Tina Cipollari è sicuramente uno tra i personaggi più importanti ed iconici di Uomini e Donne. Sarebbe davvero difficile immaginarsi tale talk show senza la sua presenza.

Tina Cipollari inciampa e quasi cade a Uomini e Donne

Ad ogni modo, la donna si è ormai abituata alle registrazioni. Nel corso di esse è libera di agire e muoversi come meglio crede. Cosa completamente diversa, invece, nel caso delle dirette. A inizio puntata, infatti, l'esuberante opinionista ha sbottato contro la padrona di casa Maria De Filippi dicendole di sentirsi parecchio costretta. Non si sente libera di poter dire quello che le pare, dal momento che la produzione non potrebbe apportare eventuali tagli, inoltre non può uscire ed entrare dallo studio come è solita fare.

Dopo aver mostrato l'insofferenza di Tina Cipollari, Maria De Filippi è passata a trattare l'argomento clou della giornata, ovvero la scelta di Angela Nasti. Naturalmente si è incominciato con la messa in onda dei momenti inerenti le esterne in villa. Successivamente si è passati alla scelta vera e propria. Angela ha fatto entrare in studio prima Luca. Gli ha fatto un discorso molto emozionante ma poi gli ha comunicato di non essere la scelta. In seguito è stato il turno di Alessio. Il ragazzo è stato ben felice di apprendere la decisione della tronista e non ha potuto fare a meno di dirle di si. Una pioggia di petali rossi, dunque, ha invaso lo studio.

La quasi caduta di Tina per uscire frettolosamente dallo studio

Ad ogni modo, non è affatto finita qui. A fine puntata, infatti, dopo la meravigliosa scelta di Angela Nasti, Tina Cipollari ha continuato a mostrarsi alquanto insofferente al contesto ed ha espresso la volontà di uscire dallo studio. Per questo motivo ha detto alla conduttrice: "Sono libera, posso uscire o siamo ancora in onda?" Evidentemente, qualcuno da dietro le quinte le ha dato l'ok e la donna si è catapultata fuori dallo studio.

Nel farlo, però, è inciampata nel suo stesso abito rischiando addirittura di cadere a terra. Una scena davvero imperdibile che sicuramente diventerà virale.