Nelle ultime puntate del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne abbiamo assistito a molti colpi di scena, alcuni dei quali ci hanno veramente stupito. Nella puntata del 9 maggio, il tronista Andrea Zelletta ha deciso di eliminare la sua corteggiatrice Giorgia Klinti, che ha dovuto quindi lasciare la trasmissione.

Di recente però l'ormai ex corteggiatrice del dating show, ha rilasciato un'intervista ad Isa e Chia e la Klinti ha svelato chi sceglierà tra Natalia Paragoni e Klaudia Poznańska il cavaliere del trono classico, ovviamente secondo il suo punto di vista.

Uomini e Donne: Giorgia Klinti svela quale sarà la scelta di Andrea Zelletta

L'ex corteggiatrice di Uomini e donne, Giorgia Klinti, dopo l'eliminazione dal dating show, ha concesso un'intervista al sito di Isa e Chia e, oltre a tipiche domande sul perché Andrea ha deciso di eliminarla, dove l'ex corteggiatrice ha risposto in modo piuttosto sincero, ammettendo di provare un po' di imbarazzo quando partecipava alla trasmissione, ha anche "pronosticato" chi sceglierà secondo lei il cavaliere Andrea Zelletta.

Giorgia ha dichiarato che all'inizio pensava che la scelta di Andrea ricadesse su Natalia Paragoni. Ciò nonostante l'ex corteggiatrice ha notato che il cavaliere ultimamente si è avvicinato molto a Klaudia e crede infatti che la sua scelta ricadrà proprio su quest'ultima.

Insomma una dichiarazione che lascia tutti alquanto stupiti considerato che anche il pubblico è convinto che la scelta di Andrea ricadrà su Natalia.

Uomini e Donne: Giorgia tornerà a Uomini e Donne?

Oltre ad un piccolo pronostico rilasciato per il portale Isa e Chia, Giorgia Klinti ha rilasciato anche alcune dichiarazioni riguardo la sua esperienza al programma di Mediaset.

Tra queste, ha fatto sapere come si è sentita varie volte durante la sua avventura al dating show, confidando che le è servita per riuscire ad approcciarsi meglio con la gente. Ha anche dichiarato di non avere nessun rancore per la sua eliminazione dalla trasmissione anzi, ha fatto sapere che se potesse tornare indietro, la ragazza rifarebbe tutto ciò che ha fatto nel corso di questa stagione, ma con più consapevolezza.

Giorgia ha aggiunto inoltre di aver scelto Andrea Zelletta come potenziale partner per via del suo aspetto fisico.

Chiudendo l'intervista, ha ammesso che se mai un giorno avesse la possibilità di tornare a far parte del cast del programma, lei accetterebbe subito.

Insomma, l'ormai ex corteggiatrice non è affatto pentita di aver preso parte del dating show condotto da Maria De Filippi, ammettendo di aver fatto degli errori nel durante, ma che comunque è andata, rimane pur sempre un'esperienza indimenticabile.